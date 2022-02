Desgarrador testimonio del hermano de Vita Aranda sobre fatal atentado

El hermana de “Vita” Aranda, quien falleció en el atentado de San Bernardino, relató a ABC Cardinal cómo fueron los minutos en los que la mujer fue trasladada desde el antiteatro José Asunción Flores hasta el Hospital de Itauguá.

En su desgarrador testimonio, el joven contó que se había tardado casi 10 minutos en auxiliar a la mujer que fue malherida por un sicario, quien tenía como objetivo a un presunto narcotraficante.

Según indicó, la ambulancia en la que alzaron a su hermana no tenía insumos para asistir a la joven y el conductor no sabía qué camino tomar. “El chofer no sabía nada, estaba perdido y la ambulancia no tenía nada”, acotó.

Lea más: “Tito” Torres a Abdo Benítez: “Te queda grande el cargo”

Igualmente, mencionó que tardaron casi una hora en llegar hasta el hospital porque el chofer se perdió y fue por un camino equivocado. “Nosotros llegamos al hospital de Itauguá en casi una hora, entramos en un empedrado y no sabíamos nada, atropelló una lomada y volamos todos, hasta mi hermana”, señaló.

También expresó que la organización no realizó controles al ingreso al anfiteatro, dejando así la posibilidad de ingresar cualquier tipo de armas. “No había nada de control, había dos policías en la entrada para 20.000 personas, luego los de seguridad revisaban a algunos varones y no a las chicas”, manifestó.

Criticó al Presidente de la República

En otra parte de su testimonio, Aranda criticó enérgicamente al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien dijo que los hechos de sicariato en el país continuarán.

“¡Está loco! No es que se le dice a sus hijos que su mamá murió de algo normal, ahora yo tengo un temor enorme para salir a cualquier lado”, refirió.

Lea más: Iván “Tito” Torres se despide de “Vita” Aranda: “Nada va a ser igual sin vos”

En el mismo contexto, reclamó que ninguna autoridad se acercó a la familia a darle las condolencias, atendiendo que la muerte de su hermana se dio por evidente negligencia de los organismos de seguridad del país.

Por otra parte, pidió justicia y que los responsables de la muerte de su hermana sean castigados. “Justicia, justicia pedimos pero ¿qué justicia podemos pedir si el mismo Presidente de la República dijo que esto es normal? Que vaya él y pase esto en su familia a ver si le parece normal”, sentenció.

La despidió en las redes

José Aranda utilizó sus redes sociales para publicar uno de los últimos vídeos que capturó junto a su hermana, Vita Aranda, en el Ja’umína, festival que terminó trágicamente con el tiroteo.

“Hace mucho tiempo no te veía tan feliz hermanita, me dijiste sos mi Bartender designado el día de hoy, cómo saber que era la última vez que te estaba complaciendo, siempre te recordaré como esa persona luchadora, emprendedora, una excelente madre, que seguía sus sueños, nos vemos pronto, te amaré por siempre MI MELLI 😩 MI AMOR 😢❤️”, escribió.

En la grabación se puede ver a la fallecida, su esposo y su grupo de amigos, cantando y bailando, alegremente, minutos antes de su fatal final.