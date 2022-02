Bajo el intenso sol se realiza la vacunación de niños en Limpio

Con mucha ilusión, los padres acercaron a sus hijos este miércoles al vacunatorio ubicado en la plaza Silvestre Aveiro de la ciudad de Limpio para que accedan a la primera dosis de la vacuna antiCOVID.

Pero, para su sorpresa, se encontraron con un panorama desolador. En el lugar, los niños de cinco a 11 años acompañados de sus padres o tutores deben formar fila bajo el sol, en condiciones completamente perjudiciales para su salud e inaceptables a tan corta edad, con estas altas temperaturas.

Niños muy esperanzados soportaron el calor con tal de acceder a la vacuna, pero otros padres repudiaron furibundamente que la Región Sanitaria no haya previsto una infraestructura más adecuada para inmunizar a los menores y decidieron retirar a sus hijos del lugar sin llegar a vacunarlos.

Vergonzosas carencias

“Como madre me indigna que el Ministerio de Salud no haya previsto proteger a los niños. No les pueden exponer tanto al sol por una cuestión de salud, pueden salir con dolor de cabeza, no les pueden tener así con esta situación sanitaria. Que, por favor, se organicen”, lamentó una persona que asistió al lugar y se retiró sin vacunar a su hija para no exponerla a esperar en la fila con el intenso calor.

La campaña de vacunación pediátrica para la población de cinco a 11 años comenzó el lunes 31 de enero y culmina este miércoles 2 de febrero, lamentablemente, con este tipo de vergonzosas carencias de infraestructura, que lo único que logran es ahuyentar a los padres del lugar en pésimas condiciones, disminuyendo así la cantidad de niños inmunizados, cuando lo que se debería hacer es captar a la mayor cantidad para llegar la meta del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).