Atentado: Salud no tiene registro del servicio de ambulancias SAE

El Dr Ignacio Mendoza, director de Superintendencia de Salud, confirmó a ABC Color que la empresa SAE, contratada por los organizadores del concierto Ja’umina Fest el domingo pasado, no está registrada en la superintendencia de Salud para el servicio de ambulancia y primeros auxilios.

Lea más: Atentando en San Bernardino: investigarán servicios de ambulancia del concierto Ja’umina

“Mañana vamos a tener informes concretos sobre cuántas unidades tienen, cuántas fueron habilitadas y cuántas no”, explicó el director. Acotó además que existe una resolución ministerial que reglamenta los servicios de ambulancias y existen tres categorías: estándar, mediana y terapia intensiva. “Hay que ver en qué tipo fue declarada”, detalló.

La ley exige que el servicio esté registrado en la Superintendencia de Salud de tal manera a controlar la calidad de los mismos. “La empresa puede decir que es una ambulancia de terapia intensiva, pero realmente tiene una camilla y nada más y no se cumple lo reglamentado”, aseveró Mendoza.

Los familiares de Cristina Vita Aranda, fallecida en el atentado, denunciaron que la ambulancia en el que fue trasladada no contaba con las condiciones mínimas para auxiliar a un herido. Señalaron que no tenían los elementos necesarios para intubarla y que a penas tenían un balón de oxigeno.

Por su parte, el Dr. Mendoza aclara que la ambulancia estándar necesita una cantidad de requisitos como los insumos y preparación del personal.

Lea más: Tito Torres: “La ambulancia era muy precaria, no tenía personal preparado”

Ambulancias necesitan más que un registro para operar

Detalló que mínimamente para operar una ambulancia se necesita un chofer capacitado con licencia profesional tipo A, un paramédico, la ambulancia con todos los elementos necesarios. “Sucede muchas veces que se necesita oxígeno y no se tiene; entonces no es una ambulancia”, subrayó.

“Vamos a investigar desde que fue recibida, el traslado, la llegada, todo eso vamos a investigar y aclarar”, reiteró. La familia de Vita Aranda indicó que el conductor de la ambulancia se perdió y que tardaron cerca de una hora de llegar al hospital de Itauguá, donde finalmente murió la joven madre.

Lea más: La cronología del fatal atentado a balazos en San Bernardino

Una empresa, con sus respectivos equipamientos, no puede operar si no se encuentra registrada. “Si no está registrada, no está habilitada, la ley es bien clara”, finalizó el Dr. Mendoza.

En el atentado ocurrido el domingo pasado en San Bernardino, dejó como resultado dos personas fallecidas y al menos cinco heridos. El tiroteo ocurrido aparentemente fue tras un ajuste de cuentas entre narcos. Hasta ahora no se tiene datos de los autores del criminal hecho.