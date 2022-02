Giuzzio: “Si me tengo que ir, me iré; pero no me van a callar”

“El crimen organizado me inició una guerra política, mediática y jurídica, justamente por mi postura de denunciar su esquema. Si me tengo que ir, me iré; pero no me van a callar, que les quede claro”, escribió Giuzzio en su cuenta oficial de Twitter tras haber comparecido este jueves en horas de la mañana ante la Comisión Permanente del Congreso.

Lea más: En su comparecencia, Giuzzio dispara contra Cartes y habla de “vendetta política de la mafia”

El crimen organizado me inició una guerra política, mediática y jurídica, justamente por mi postura de denunciar su esquema.



Si me tengo que ir, me iré. Pero no me van a callar, que les quede claro. — Arnaldo Giuzzio (@arnaldogiuzzio) February 3, 2022

El ministro del Interior, que denunció al expresidente Horacio Cartes la semana pasada ante la Seprelad, fue al Parlamento hoy a dar explicaciones sobre la inseguridad que permitió un atentado vinculado al narcotráfico el domingo pasado en San Bernardino. Sin embargo, previamente expuso el esquema con el que supuestamente Cartes lava dinero.

Lea más: Cartistas y opositores aliados plantean juicio político al ministro Giuzzio

Ayer, cartistas y algunos liberales presentaron un pedido de juicio político a Giuzzio con el argumento del aumento de los hechos delictivos en el país. Esto fue hecho en Diputados, desde donde debe aprobarse la acusación para que el titular de Interior pueda ser juzgado en el Senado.

Sin embargo, el tono del discurso de Giuzzio, sumado a las fuertes denuncias en contra de Cartes, hacen presumir que dejará el cargo en no mucho tiempo, dejando en manos del presidente Mario Abdo sostenerlo o no.