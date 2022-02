“Me informaron que Vita Aranda llega intubada hasta el hospital”, responde González a Tito Torres

El futbolista Iván “Tito” Torres, esposo de la asesinada Cristina “Vita” Aranda, denunció en un live de Instagram la precariedad de la ambulancia en la que fue trasladada su pareja hasta el Hospital Nacional de Itauguá (HNI) luego de haber recibido un impacto de bala durante del tiroteo registrado el domingo pasado en el “Ja’umína Fest”, desarrollado en el anfiteatro de San Bernardino.

También el futbolista del Club Olimpia acusó a la directora del HNI, doctora Yolanda González, de mentir al declarar ante los medios el domingo pasado de que Vita Aranda llegó a dicho centro hospitalario intubada.

La versión de la doctora Yolanda González

González habló con ABC Cardinal posterior a las acusaciones de “Tito” Torres y afirmó que había declarado en base al informe que recibió del personal del HNI. Igualmente, reconoció que pudo haberse equivocado al afirmar que la víctima llegó intubada al Hospital Nacional.

Conforme explicó, el primer informe que recibió del personal médico que atendió a Aranda fue que ella llegó al HNI en una ambulancia y que ya estaba intubada. “Ellos me informan que está intubada. Yo asumí cuando me dijeron SEME. Alguien me informó mal llamale. Llego después y estaba en sala. Me baso en los informes que me estaban pasando”, declaró.

Agregó que pudo haber confundido la información por la dinámica de la situación, teniendo en cuenta que habló con la prensa al mismo tiempo que conducía rumbo al Hospital Nacional y preparaba dicho centro para recibir a los heridos durante el tiroteo.

No obstante, restó importancia a si la influencer asesinada llegó o no intubada, pues indicó que ingresó al hospital con pronóstico ya reservado debido a su estado crítico. “A mí me informan que ella llega en una ambulancia de SEME intubada. Me informa directamente el personal de guardia. Por eso, tuve que ver las cámaras. Pero independientemente que esté intubada o no, eso no cambia el pronóstico”, declaró.

Deslindó responsabilidad sobre la ambulancia

Por otra parte, la directora aclaró que el Hospital Nacional no tiene relación con la precariedad de la ambulancia ni con el traslado deficiente que denunció la pareja y familia de la asesinada. Indicó que dicho centro solo se encargó de recibir a la mujer herida.

También indicó que hasta el momento desconoce si el móvil pertenece al Servicio de Emergencias Medicas Extra hospitalaria (SEME), como le informó el personal de guardia que atendió a “Vita” Aranda. “El Ministerio de Salud y el HNI no tiene nada que ver (ambulancia), ni con el evento. La intubación también corre por el evento”, expresó.

González, asimismo, indicó que pondrá a conocimiento de la Fiscalía todos los datos acerca de la ambulancia que trasladó a la influencer asesinada al Hospital Nacional de Itauguá.

Cuestionó a la organización del Ja’umina Fest

Igualmente, cuestionó a la organización del “Ja’umína Fest” por no prever asistencia médica y una ambulancia adecuada para un evento con importante cantidad de personas. “Cualquier evento de esa envergadura mínimo tiene que estar cubierto. Y si es para más cantidad de personas, por una ambulancia de terapia”, sostuvo.

Asimismo, criticó el manejo de la prioridad de los heridos, atendiendo que –indicó- Aranda se encontraba en peor estado y fue a ella quien se la trasladó en una ambulancia menos equipada.

Finalmente, pidió disculpas por sus declaraciones en el que indicó que Aranda llegó intubada, remarcando nuevamente que el error en su informe pudo haberse dado por la dinámica de la situación.