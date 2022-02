Denuncias contra Cartes, cajoneadas en Fiscalía

En mayo del 2019, hace casi tres años, la “Comisión Messer” que investigó los lazos entre el doleiro Darío Messer y el expresidente Cartes envió un contundente informe a la Fiscalía. En ese entonces, se había detectado que se cometieron hechos punibles que iban desde el lavado de dinero hasta falsificación de documentos.

El senador Jorge Querey, quien formó parte de dicha Comisión, resaltó que en el informe se demostraba parte del esquema que ayer fue expuesto por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, pero con nuevos elementos.

“Ahora vemos el esquema de Horacio Cartes, sabemos lo que significa el Banco Basa y su gran crecimiento patrimonial. Las declaraciones juradas nadie investiga, millones de dólares que no se saben de dónde salen. Las funciones prestamistas que no han sido comunicadas a las instancias correspondientes, el Banco Basa que no tiene controles de la Superintendencia de Bancos y la Seprelad que no se hizo eco de esa situación por muchos años”, cuestionó.

Querey resaltó en ese sentido que muchas denuncias están cajoneadas en el Ministerio Público y, en su momento, le advirtió a la fiscala general, Sandra Quiñónez, que no ocupará el cargo eternamente y, cuando pierda el sostén político, va a pasar a ser “cómplice de esto que está cajoneando”.

Por ejemplo, mencionó que había presentado una denuncia por la falsificación de un documento de la Seprelad. “En el original aparecían los nombres de Messer y Cartes, en la Unidad de Inteligencia Financiera habían detectado, se pasó el informe pero, cuando va a la Fiscalía, desaparecen los nombres de ambos. Eso fue denunciado a la Fiscalía en aquel momento”, destacó.

Así también, hizo énfasis en el poder político que sostiene a Horacio Cartes y frena las investigaciones pese a los esfuerzos de algunos parlamentarios o investigadores.

Sin embargo, resaltó que la conciencia ciudadana ha aumentado y el hecho de que los actos se hayan convertido en crímenes transnacionales harán que tarde o temprano todos los involucrados caigan. “Acá no hay freno a esta situación, van a terminar en la cárcel”, sentenció en contacto con ABC Cardinal.