La soja cerró 2021 con un crecimiento del 34%

Durante el 2021, las exportaciones del complejo de la soja posibilitaron el ingreso total de US$ 4.360 millones, un aumento del 34 %, en comparación con el 2020, cuando los ingresos fueron de US$ 3.245 millones.

Lea más: Quiebre de zafriña tendría efecto casi catastrófico para el país

En el año 2021 las exportaciones de granos de soja generaron US$ 2.975 millones, unos US$ 828.7 millones menos (39%), respecto a los US$ 2.146,3 millones del periodo anterior.

En el rubro aceite de soja, hasta diciembre del año pasado se ingresó US$ 621.2 millones por 561.841 toneladas. En lo que respecta a pellets de soja, los envíos alcanzaron 1.880.883 toneladas por un valor de US$ 764.2 millones.

Lea más: Sequía produjo que cerca del 50% de la cosecha se perdiera, afirma Cristaldo

Sin embargo, el importante crecimiento de las exportaciones de todo el complejo soja durante el 2021 se dio a pesar de la leve merma en la producción de soja anterior, que influyó en una caída de los en 288.822 toneladas, cifra que es 4 % menos con relación a las 6.618.279 toneladas desalijadas en el 2020.

La cosecha soja zafra 2020/21 fue de 9.4 millones de toneladas, unas 836.000 toneladas menos que la campaña 2019/ 2020.