El Covid-19 se llevó otras 43 vidas

De acuerdo a los datos de Salud, estos 43 fallecidos se suman al total de 17.558 desde que se inició la pandemia. De los fallecidos de este sábado, de 20 a 39 años: hubo 1 fallecido (no vacunado, de) 40 a 59 años: 5 (1 dosis completa, 1 dosis incompleta, 3 no vacunados), mientras que los de 60 años y más: 37 (12 dosis completa, 7 dosis incompleta, 18 no vacunados).

Informe #COVID19 l 5 de febrero



Procesamos 12.076 muestras, 3.189 positivos



Total de confirmados: 605.005

Actualmente hay 1.124 internados, de los cuales 210 están en UTI. De éstos, 92 no están vacunados, 71 tienen dosis completa y 47 dosis incompleta. Hay 5.589 recuperados, sumando así 527.537.

De los fallecidos, 16 son mujeres y 27 son hombres. Provienen de los departamentos de Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná, Amambay, Central, Pte. Hayes, Paraguarí, Boquerón y Asunción.