MOPC licita la segunda parte del “Corredor de Exportación”

Se trata de “Llamado MOPC N°92/2021 Licitación Pública Internacional para la contratación de firmas constructoras para el mejoramiento y rehabilitación del tramo empalme ruta PY06 empalme Corredor de Exportación (Cruce Kimex - Kressburgo – Carlos Antonio López)”.

Esta convocatoria ya se encuentra publicada desde ayer en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas con el ID N° 402.400. La fecha establecida para la presentación y apertura de ofertas es el lunes 21 de marzo de 2022, a las 09:00.

La licitación se divide en dos lotes que suman 57,2 km en total: El tramo 1 (lote 1) va de Cruce Kimex – Kressburgo (desde el km 0 hasta el km 27,5), totalizando 27,40 km y el tramo 2 (Lote 2) abarca Kressburgo – Carlos Antonio López (desde el km 27,5 hasta el km 57, 4) con una extensión de 29,82 km.

El contrato con las empresas adjudicadas contempla la pavimentación asfáltica y los diferentes elementos de la carretera, en función del entorno en que se encuentre la vía: la calzada y banquinas, los drenajes, los elementos de seguridad vial y el derecho de vía.

Lea más: Sobrecostos y retrasos en obra del MOPC para Corredor de Exportación

En zonas rurales, se prevé elementos de la infraestructura vial como: calzada y banquinas, los drenajes (alcantarillas, cunetas, etc.), los elementos de seguridad vial (señalización horizontal y vertical, elementos de contención y encarrilamiento, etc.) y el derecho de vía (equipamientos, áreas verdes, etc.).

En zonas urbanas, se desarrollarán los siguientes elementos de la infraestructura vial: la calzada y las banquinas (incluidas las zonas de estacionamiento), los drenajes (alcantarillas, cunetas, etc.), los elementos de seguridad vial (señalización horizontal y vertical, elementos de contención y encarrilamiento, etc.). Para ambos casos, el plazo de construcción es de 24 meses.

Corredor de exportación tiene retrasos y sobrecostos

Las obras del “Corredor de Exportación”, que unirá los distritos de Natalio (Itapúa) y Cedrales (Alto Paraná), de 143 km, debían culminar en junio del año pasado, tras prórrogas otorgadas, pero hasta la fecha no culminan. Además, registra un sobrecosto de más de US$ 19 millones, cuyos detalles se desconocen. Se adjudicó en diciembre del 2017, durante el Gobierno de Horacio Cartes, y debían culminar en junio del año pasado, según la última prórroga que otorgó el MOPC a las tres empresas que están a cargo de la obra.

Los tres lotes se adjudicaron por G. 951.081 millones (US$ 137,8 millones) y terminará costando G. 1.084.349 millones (US$ 157,1 millones . El tramo 1, que va desde Natalio hasta la Colonia 7 de Agosto, un total de 50 kilómetros de extensión, está a cargo de la empresa Benito Roggio e Hijos SA (Óscar Franco). A esta firma se le adjudicó por G. 271.516 millones y su precio final será de G. 303.883 millones.

Lea más: Técnicos de la JICA visitarán el futuro corredor de exportación

El lote 2 que va desde la Colonia 7 de Agosto hasta el río Ñacunday, de 46,5 kilómetros, lo construye Ecomipa SA (Edgardo Wasmosy). Se le adjudicó por G. 358.038 millones, pero le terminarán pagando G. 397.919 millones. El lote 3, entre el río Ñacunday y el distrito de Los Cedrales, suma 46,7 kilómetros y está a cargo la empresa coreana Ilsung Construction Co. Ltda (Chang Sik). A esta firma extranjera le entregaron la obra por G. 321.527 millones, pero le terminarán pagando G. 382.546 millones.