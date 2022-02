Pastor Abreu ya está internado en IPS, mientras Juana sigue clamando una cirugía

Juana Mercado, de 30 años de edad, tiene un tumor que desde hace varios años viene creciendo dentro de su rostro y ahora tiene problemas para respirar, para ver, para escuchar e incluso para alimentarse. Desde hace más de dos años pelea por acceder a una cirugía para la extirpación del tumor, que además de restarle a ella calidad de vida, le impide cuidar a su hija de 9 años y dificulta que el marido trabaje con regularidad, ya que debe cuidarla.

Rodeada de sus vecinos, que hacen rifas y polladas para ayudarle económicamente, ayer Juana Mercado volvió a protestar frente al hospital central del Instituto de Previsión Social (IPS).

“Yo no tengo ninguna respuesta todavía. La semana pasada me prometieron que ya me iban a dar una fecha de cirugía. Primero tenía que reunirse la junta médica y luego el consejo médico para tratar mi cirugía. La junta se va a reunir recién mañana (por hoy) y la próxima semana se podría dar el Ok del consejo, entonces serían unos 15 días más que tengo que seguir esperando”, manifestó Juana Mercado.

La mujer comentó que hace más de dos años está esperando poder ser intervenida quirúrgicamente. Aclaró que es aportante porque su marido paga IPS. “Mi marido es aportante, tenemos 19 meses de aporte. Vinimos por el convenio porque él hace changas nomás, se le contrata por meses y después deja de pagar porque no puede, porque no tiene IPS de corrido”, explicó.

“Hace más de dos años que estoy en esta lucha y otras personas entran por la puerta grande. En 8 días ellos ya tienen solucionado todo. Nosotros no les conocemos a los amiguitos de IPS, por eso no somos nada”, reclamó doña Juana.

Internado hace una semana

Mientras casos como los de Juana Mercado se extienden a lo largo y ancho del país, el pastor Emilio Abreu se encuentra internado en el hospital del IPS desde hace una semana.

El coordinador del área de transplantes de médula ósea de la previsional, doctor Cristóbal Frutos, confirmó ayer que el religioso “ya es paciente del IPS”. “Está internado desde el miércoles. En el marco del convenio”, indicó el médico, quien dijo que más detalles, no puede dar.

Frutos sí explicó que, por convenio con el Estado, una vez que el paciente se realice el trasplante alogénico de médula ósea, el seguimiento en IPS por medio del convenio es durante un año.

Este tipo de trasplantes, con el seguimiento posterior, cuestan G. 800 millones, fondo que el Gobierno cubrirá, informaron.

Emilio Abreu es fundador y líder del Centro Familiar de Adoración (CFA) y tiene vínculos con varios políticos. Su hijo, Joshua Abreu, es presidente de la Comisión Nacional de Valores, y es consuegro del ex director de Itaipú, José Alberto Alderete.

El religioso padece de mielofibrosis. El pedido de trasplante en el IPS, único del país para este procedimiento en adultos, llegó en enero al Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT), proveniente de hospital donde se estaba tratando, en Lituania, y rápidamente fue aprobado en IPS. La familia dijo que está dispuesta a “retribuir” los gastos.

Indignación por la inequidad

La aprobación de un trasplante de médula en el Instituto de Previsión Social (IPS), pagado por el Estado para Emilio Abreu, que no está asegurado y tiene capacidad económica para viajar a Europa a realizarse un tratamiento, generó indignación en redes sociales.

La gente reclama que hay decenas de pacientes que esperan años para ser atendidos. Además, en el sector público hay hospitales en los que siempre faltan medicamentos e insumos. La familia Abreu señaló que compensará los gastos, pero no se determinó cómo.