Oficialistas paralizan diálogo sobre juicio político a Quiñónez por viajes al exterior

La sorpresiva visita del encargado de negocios interino de los Estados Unidos, Joseph “Joe” Salazar, al presidente Mario Abdo Benítez el martes último, en la que ratificó su apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad, reaviva el debate en la Cámara de Diputados sobre la posibilidad de enjuiciar a Sandra Quiñónez y la reacción forzada de la Fiscalía de la apertura de una causa penal al expresidente Horacio Cartes, por supuesto vínculo con el lavado de dinero y contrabando.

Ramírez dijo que él ya definió su postura a favor del juicio político contra Quiñónez, pero que la líder de bancada, Jazmín Narváez y el vicepresidente primero de Diputados, Ángel Paniagua están de vacaciones en el exterior y el tema no puede ser discutido sin la presencia de los mismos. “Eso hace que no podamos tener una postura institucional. Ellos están de viaje y vienen este fin de semana”, indicó.

El parlamentario por capital espera que se reanuden las conversaciones la próxima semana. Ramírez considera que Quiñónez tiene causales para ser enjuiciada por su parcialidad manifiesta en los casos y cuestionó que ante la amenaza de la presentación del libelo acusatorio en Diputados abra una carpeta fiscal de forma tardía.

Receso parlamentario

Por su parte, el diputado Roberto González (ANR, oficialista) dijo que no puede aportar nada al debate sobre el pedido de juicio político contra Quiñónez porque no esta conversando con sus colegas, están en receso parlamentario y casi todos están fuera del país y por el interior.

Sobre las expresiones del vicepresidente Hugo Velázquez de que iniciarían las conversaciones con los diputados oficialistas, González dijo que aún no participó de ninguna reunión propiciada por el segundo del Ejecutivo.

El legislador colorado dijo no tener la certeza de si el pedido de juicio político se trataría a la vuelta del receso parlamentario (marzo), pero que si existen méritos suficientes y argumentos sólidos como fundamento de un juicio político cree que igual se podría convocar a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. “No tengo el líbelo acusatorio, sólo he escuchado que se está elaborando, pero yo no tuve acceso al documento. No sé cuales son los fundamentos”, indicó el parlamentario.