Prestaciones sociales aumentaron 10,8%

Los datos de la cartera fiscal indican que el aumento en las prestaciones sociales está explicado por mayores gastos en los programas de adultos mayores y Tekoporá, además de un incremento en los pagos a jubilados del Magisterio Nacional.

Lea más: Hacienda anuncia que la pensión para adultos mayores y veteranos aumenta 4,4% desde este mes

En enero del año pasado, las prestaciones representaron G. 501.000 millones (US$ 71,8 millones al cambio vigente) y en enero del presente ejercicio pasó a G. 555.000 millones (US$ 79,6 millones), lo que implica G. 54.000 millones más (US$ 7,7 millones) y equivale a un crecimiento del 10,8%.

Aunque el informe no da detalles, en el caso del programa de pensión alimentaria para adultos mayores de 65 años, en situación de vulnerabilidad, este año tuvieron un reajuste del 4,4%, atendiendo el último ajuste en el salario mínimo vigente (que rige desde julio de 2021). Por lo tanto, los beneficiarios percibieron G. 24.121 más, por lo que el monto mensual subió G. 572.331.

Lea más: Gasto salarial creció 9,1% por aumentos y pago de bonificaciones

El artículo 13 del Decreto Nº 3816/2020, que reglamenta la ley que otorga el referido subsidio, dispone que el monto de la pensión alimentaria corresponde a una cuarta parte del salario mínimo vigente y, en caso de que éste sufra modificaciones, las mismas serán introducidas en el siguiente ejercicio fiscal.

Hasta diciembre del año pasado, el programa administrado por el Ministerio de Hacienda tenía registrado como beneficiarios de la pensión alimentaria 253.647 adultos mayores en todo el país y para este año la meta presupuestada es llegar a 280.000 personas.

Lea más: Pago por intereses de la deuda aumentó 18,3%

Con respecto al programa Tekoporá, un programa implementado por el Ministerio de Desarrollo Social para la protección y promoción de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, según los datos que Hacienda divulgó el día en que presentaron el proyecto de presupuesto 2022, para el ejercicio en curso prevé beneficiar a 170.000 familias.