Pago por intereses de la deuda aumentó 18,3%

El monto destinado en enero pasado para cubrir los intereses aumentó 18,3% con relación al mismo mes del año pasado, lo que representa G. 23.000 millones (US$ 3,2 millones) más, según el informe de “Situación Financiera” que dio a conocer ayer el Ministerio de Hacienda.

El pago en concepto de intereses va aumentando en la medida en que se incrementa la deuda pública, que en los últimos años registró una importante suba tras los préstamos de emergencia obtenidos por el Tesoro, principalmente a través de la emisión de bonos soberanos.

En diciembre de 2021, la deuda pública total se situó en US$ 13.631,3 millones, lo que equivale al 33,8% del producto interno bruto (PIB), aumentó US$ 1.418,4 millones en este lapso, lo que implica 11,6% más con respecto al ejercicio 2020.

De acuerdo con los datos que Hacienda expuso el año pasado ante el Congreso, durante el estudio del proyecto de presupuesto 2022, este año se prevé pagar US$ 972 millones en concepto de amortización, intereses y comisiones por la deuda pública de la administración central.

El referido servicio de la deuda aumenta 9% con respecto a lo que en su momento estaba contemplado en el presupuesto 2021, diferencia que implica US$ 76,5 millones más. Se mencionó en aquel entonces, que en 2022 se prevé abonar US$ 369,6 millones en concepto de amortización, US$ 590,5 millones en intereses y US$ 12 millones en comisiones.

Colocación de bonos del Tesoro

A la par de abonar los intereses de la deuda en enero último, Hacienda también ya colocó la primera partida de bonos en el mercado internacional y, el próximo martes 15 del presente mes, empezará a colocar bonos en el mercado local, a través de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA).

La colocación de bonos soberanos fue por US$ 500,6 millones, de este monto US$ 199,6 millones correspondientes a los bonos emitidos por ley de presupuesto vigente para financiar inversiones y otros gastos; más US$ 301 millones autorizados por ley de administración de pasivos para el “bicicleteo” de las deudas.

Esta última partida de bonos fue canjeada de la siguiente manera: US$ 221 millones para aquellos con vencimiento en 2023 y US$ 79 millones para los que tienen vencimiento en 2026.

En lo que respecta a los bonos que serán colocados en el mercado local, Hacienda dispone de más de US$ 150 millones, que se irán emitiendo en forma mensual hasta diciembre.

La deuda que tiene el Estado es con inversionistas tenedores de bonos del Tesoro, tanto a nivel local como internacional; con organismos financieros internacional, como el BID, Banco Mundial, Fonplata, CAF, entre otros; así como por las inversiones en infraestructura llevadas a cabo en el marco de la Ley N° 5074/2013 o “Llave en mano”.