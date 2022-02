Transacciones de comercio exterior aumentaron 23,7% en primer mes

De acuerdo con los datos oficiales de comercio exterior correspondiente al mes de enero del presente año, las exportaciones totales del país alcanzaron US$ 803,2 millones que representa un incremento del 4,8% comparado a los registros de enero del año anterior, cuando se exportaron bienes y productos por US$ 766,6 millones. Estas operaciones de envíos se realizaron a un total de 88 países, que constituyen los destinos de nuestras exportaciones, según los datos.

El reporte revela igualmente que del total de los envíos concretados en el primer mes, las exportaciones registradas representaron el 63,5% del total y alcanzando US$ 510,4 millones, inferior en 5,8% al valor registrado en enero de 2021. Mientras que las reexportaciones, que concentran el 33,4% del total de los envíos, registraron un valor de US$ 268,0 millones, con un aumento de 42,1% frente al mismo periodo del año 2021. El 3,1% restante corresponde a otras exportaciones, que registraron US$ 24,9 millones, 31,1% inferior al registrado en el mismo mes del año anterior.

Fuerte repunte de las importaciones

Por otra parte, el informe de comercio exterior muestra que las importaciones totales alcanzaron US$ 1.140,0 millones, que representa un aumento del 41,7% con respecto a enero del 2021. En este primer mes del año se realizaron compras en más de 102 países, que constituyen el origen de las mismas.

De acuerdo con el reporte, las importaciones registradas representaron el 95,9% del total, alcanzando un valor de US$ 1.093,3 millones, un 43,5% superior con respecto a enero del 2021, mientras que las otras importaciones (diferencia de registros) representaron el 4,1% restante, por un valor de US$ 46,8 millones.

Finalmente, el saldo de la balanza comercial cerró con un déficit de US$ 336,8 millones en enero del 2022, esto debido a que las importaciones (compras desde el exterior) superaron a las exportaciones declaradas en el primer mes del año, según se desprende del informe del BCP.