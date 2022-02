Juana consigue cirugía tras saltar caso privilegiado

Luego de dos años de insistir primeramente en el Ministerio de Salud y luego, desde el 2019, ante el Instituto de Previsión Social (IPS), Juana Mercado, de 30 años logró ayer que la previsional le aprobara la realización de una compleja cirugía por convenio, pagada por el Estado. La operación es fundamental para que ella pueda mejorar su calidad de vida, ya que un tumor en la cabeza le afectan la vista, el oído, la respiración e incluso la alimentación.

“Lo importante ya se logró; me van a operar”, afirmó contenta Mercado tras salir de la reunión que mantuvo en el IPS con una junta médica de 20 integrantes.

Lea más: Pastor Abreu ya está internado en IPS, mientras Juana clama cirugía

“Será una cirugía muy larga, de la que van a participar 15 médicos. Es una cirugía paliativa, me explicaron. Me la van a hacer, pero no me van a poder extirpar por completo el tumor porque corre demasiado riesgo mi vida, entonces van a mejorar mi calidad de vida, van a sacar parte de lo que comprime los ojos, la nariz, la boca, hasta donde puedan sacar”, relató la mujer.

Sin embargo, antes de marcar la fecha para la cirugía, Juana se someterá a una atención psicológica de contención, explica ella misma, ya que para poder tratarle el rostro, permanecerá durante un tiempo largo con una traqueotomía y una gastrostomía para poder alimentarse y respirar por esas vías. “Es muy difícil realmente, va a ser un largo proceso de recuperación”, remarcó y contó que hoy comienza la asistencia psicológica.

Lea más: Pacientes de IPS con esclerosis múltiple urgen medicación hace meses, pero a pastor Abreu lo internaron en cuestión de días

Juana contó igualmente que tanto el acompañamiento psicológico, como los gastos de internación y cirugía correrán por cuenta del Ministerio de Salud mediante el convenio existente entre esta institución pública y el IPS. Ayer ella firmó el acuerdo y vio que está todo aprobado, aseguró.

Sin padrinos, sin amiguismo

El caso de Juana Mercado fue resuelto por el IPS luego que se hiciera público cómo, en menos de un mes, el pastor Emilio Abreu, líder del Centro Familiar de Adoración, con vínculos políticos y en buena situación económica, consiguiera que Salud Pública y el IPS autorizaran su internación para un trasplante de médula ósea en la previsional, donde no está asegurado.

Lea más: Ña Juana espera hace 2 años que Salud le apruebe convenio para operarse en IPS

Ayer, Juana Mercado resaltó que consiguió la aprobación, “después de dos años y dos meses de lucha con el Ministerio de Salud, como con el IPS. En los dos lados luché para conseguir la cirugía. Sin amigos y sin padrinos, sin amiguismo y sin plata de por medio, gracias a Dios ya tengo un inicio”.

“Nosotros, como paraguayos, tenemos que dejar el prebendarismo; dejamos pasar las cosas y no reclamamos nuestros derechos”, señaló Juana. “Como no somos amigos de fulano y mengano, es más complicado, es más difícil de llegar. Es una lástima, no debería ser así”, remarcó.

Internado para el trasplante

El pastor Emilio Abreu está internado desde el 2 de febrero en el hospital central del IPS para a un trasplante alogénico de médula ósea. El religioso padece mielofibrosis. Primero se trató en un hospital de Lituania, donde se sometió a otros dos trasplantes, que no prosperaron.

Lea más: Derecho de Abreu a trasplante en IPS costará unos G. 800 millones al Estado

En enero, sus médicos solicitaron al Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) que Abreu se sometiera a este procedimiento en IPS, único en el país para adultos. El proceso será solventado mediante convenio por el Gobierno y costará unos G. 800 millones. La familia Abreu dijo que retribuirá los gastos.