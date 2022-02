Caso metrobús, Quintana y Messer, entre las causales

La diputada Amarilla mencionó que siempre existieron méritos contra la fiscala general del Estado, por ello presentaron dos pedidos de juicio político anteriores que finalmente no pudieron prosperar por falta de votos.

Lea más: Diputados rechazó juicio político a Sandra Quiñónez

Citó los casos más sonados por orden cronológico, entre ellos: el fallido metrobús, el asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana y el informe de la Comisión Bicameral que investigó a Darío Messer, acusado de lavar dinero en el sistema financiero paraguayo.

Amarilla también mencionó el caso del intento de estafa en la compra de insumos chinos que el Clan Ferreira pretendía entregar al Ministerio de Salud Pública. En abril se cumplirán dos años del caso.

Lea más: A un año del caso de los “insumos chinos”, intento de estafa sigue impune

A estas causales se le suma la reciente denuncia del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, quien ante los miembros de la Comisión Permanente denunció a Cartes de tener supuestos vínculos con el contrabando y el lavado de dinero.

Una excusa

Por su parte, el diputado Édgar Acosta (PLRA) manifestó que existen méritos suficientes y que los liberales que dicen que se trata de una cuestión interna del Partido Colorado seguro buscan proteger a Cartes y a Quiñónez para sacar algún provecho político.

“Siempre hubo méritos y en el 2020 archivaron el juicio político no porque no existan méritos, sino por ventajas políticas para ayudar a sus protectores Cartes y Quiñónez”, indicó al señalar que no se da sólo con los liberales sino también con los colorados.

Lea más: Senador llanista considera que no hay causales para juicio a fiscala general

Expresó que existen tantos hechos que demuestran que la Fiscalía es selectiva en todo su proceder y que responde a un sector político del Partido Colorado. “Eso es nefasto para la ciudadanía porque se supone que la Fiscalía es la representante de la ciudadanía, ese es el rol que se le da”, indicó.

Fue categórico al señalar que el juicio político va a correr si es que hay una posición firme del oficialismo. “Creo que cobra fuerza y los colegas van a tener que votar y quedarse frente a la ciudadanía como cómplice o no, si hay una definición fuerte del sector de Añetete, creo que por ahí viene el miedo de algunos sectores de la oposición”, señaló.

Lea más: Horacio Cartes, el intocable de la gestión de Quiñónez

Asimismo, dijo que el diputado que tome la decisión de contrariar cuando hay méritos que expliquen luego a la ciudadanía porque están apoyando a un sector del Partido Colorado, no ahora, sino siempre.

También dijo que los oficialistas deben presentar el libelo acusatorio para que luego no vayan a negociar.