Afirman que “fiscalía de Cartes” no quiere investigar el fiasco del metrobús

En mayo del 2018, el Ing. Herman Pankow, presentó la primera denuncia penal sobre el metrobús, fiasco, en el Ministerio Público en representación de los frentistas que se vieron perjudicados en esta traumática obra del Gobierno anterior y desde ese entonces hubo tres denuncias más.

Sin embargo, hasta la fecha no hay imputados y los denunciantes coinciden en que la fiscalía no quiere investigar las evidentes irregularidades del fallido plan debido la influencia del expresidente de la República Horacio Cartes en esta institución.

“La fiscala general, Sandra Quiñonez, hasta cambió la carátula de la causa para no ofender al exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona (uno de los primeros denunciados). La causa debió llamarse Ramón Jiménez Gaona y otros sobre lesión de confianza, pero nombraron a otros funcionarios de menor rango”, explicó Pankow.

El ingeniero dijo que recusó a la fiscala Natalia Silva en esta causa el 25 de julio 2019, porque “claramente no estaba cumpliendo con sus funciones en esta investigación, que es una causa tan grave para el Estado, llevando a una posible extinción de la investigación”. Tras esta recusación, Silva fue confirmada como fiscala del caso metrobús, por lo que Pankow recurrió a la Corte. Por esta situación, el caso sigue en manos de la fiscala Esmilda Álvarez, quien interina las pesquisas sin mucho avance.

Lea más: Termina otro año sin que imputen a nadie en el caso del fallido metrobús

“Hay que barrer la estructura”

En enero del 2019, el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis presentó otra demanda penal contra Jiménez Gaona, también por la presunta lesión de confianza y estafa. Esta carpeta se incluyó en la denuncia de Pankow y hasta ahora no hay avances, criticó el congresista. “Para mí es decepcionante el manejo que se dio (en la fiscalía) a este tema del metrobús. Acá se pagó US$ 50 millones y no hay imputados. La imputación es solo la notificación de que están investigando el tema, pero ni eso se tiene. El exministro Ramón Jiménez Gaona, que transfirió y pagó esta obra, no está imputado, lo que significa que no es investigado. No está la obra, no está la plata y la fiscalía no quiere investigar”, dijo.

“Acá hay que barrer toda la estructura del Poder Judicial, la Fiscalía, nadie tiene garantía de nada. Hay impunidad para los delincuentes, lavadores, narcotraficantes, bandidos y garrote para el pueblo paraguayo. Jiménez Gaona es del clan Cartes y, casualmente, no le investigan porque hay política de por medio”, añadió.

Lea más: MOPC sigue sin cerrar contrato del inexistente tramo céntrico del metrobús

Prueba de la influencia de Cartes

La Comisión Bicameral del Congreso también investigó y reveló irregularidades en la ejecución del fallido plan y remitió su informe final a la Fiscalía General del Estado. En este caso, se elaboraron tres dictámenes, los cuáles también revelaron un manejo desprolijo en esta obra, pero esto tampoco le sirvió a la fiscalía para imputar a los responsables, indicó el diputado Edgar Acosta, quien fue relator de este trabajo del parlamento. “Esto prueba la influencia de Cartes en la fiscalía, no sabemos absolutamente nada desde que presentamos este informe de la Comisión Bicameral. La otra semana voy a averiguar bien. Trataré de hablar con los presidentes (de ambas Cámaras) o sus asesores jurídicos si es que tuvieron alguna noticia”, explicó Acosta.

La Contraloría General de la República (CGR) también remitió a la Fiscalía los resultados de la auditoría que realizó al fracasado metrobús. Este informe, que cuenta con 88 observaciones y 415 páginas de escritas, identificó varios posibles hechos punibles, tales como pagos irregulares, obras mal ejecutadas y numerosas anomalías. Pero, al parecer, esto tampoco sirvió para seguir con las pesquisas.

El MOPC pagó más de US$ 30 millones a la firma portuguesa Mota Engil, que avanzó apenas cerca del 30% de lo proyectado (ver las cifras en la infografía).

Lea más: MOPC realizará varias licitaciones para usar plata del fallido metrobús

Fiscala en silencio sobre “pesquisas”

La fiscala Esmilda Álvarez, quien interina el caso del metrobús tras una recusación a su colega Natalia Silva, evitó responder las consultas de este diario sobre los avances de las “investigaciones” que realiza.

En diciembre último había informado que, por fin, “en breve” realizarían la pericia en la zona de obras, pero no se sabe si esto ya se concretó. “Por fin vamos a hacer la pericia, menos mal que ahora ya tenemos un perito y vamos a notificarle a las partes para que también pongan sus peritos. Eso es todo lo que puedo adelantar por ahora”, informó en su momento Álvarez.

Sin embargo, en la zona de obras del abortado metrobús, todas las construcciones realizadas por Mota Engil, contratista, fueron derribadas o modificadas por la administración del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, quien también autorizó millonarios pagos la firma portuguesa, incluso luego de que esta empresa abandonase la obra.

Wiens quiere seguir utilizando unos US$ 34 millones del saldo del préstamo del fallido metrobús para equipar las oficinas de Gobierno y obras complementarias en el Puerto de Asunción. Para lo cual, en marzo remitirán un proyecto de ley al Congreso para que esto se apruebe, según informó el MOPC.

El préstamo que se aprobó en el 2013 para desarrollar el “Programa de reconversión del centro, modernización del transporte público metropolitano y oficinas del Gobierno” fue de US$ 144 millones (BID, OFID y contrapartida local), de que unos US$ 50 millones ya usó el MOPC en el fallido metrobús.