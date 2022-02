El costo medio de la energía de Itaipú aumentó 8,2% en 2021 para la ANDE

-¿Qué costo medio de la energía de Itaipú consiguió la ANDE en 2021? ¿Fue más elevado que en 2020?

- El costo medio de Itaipú para la ANDE en el 2020 fue de 28,15 USD/MWh mientras que para el 2021 fue de 30,46 USD/MWh, siendo esta diferencia ocasionada principalmente por la crisis hidrológica acentuada del año 2021.

-¿En promedio, qué cantidad de potencia contrataron de la binacional el año pasado?

- El Contrato promedio fue mayor en 2021 Vs. 2020: La Potencia Contratada promedio del 2020 fue de 1.485 MW y de 1.635 MW EN 2021, aumentando 150 MW. Por otro lado, la demanda máxima del 2020 fue de 3.563 MW y del 2021 llegó a 3.777 MW, aumentando 214 MW.

Crisis hídrica

El suministro de energía de Itaipú a la ANDE en 2021 se mantuvo prácticamente igual que en el 2020, dadas las condiciones hidrológicas críticas. Añadió el presidente de la ANDE, que durante el ejercicio 2020 la central hidroeléctrica paraguayo/brasileña suministró al sistema paraguayo 15.861 GWh, mientras que el año pasado y suministró 15.799 GWh.

Preguntado sobre la mayor o menor participación de la central paraguayo/argentina Yacyretá en la atención de la demanda eléctrica en nuestro país en el ejercicio precedente, el Ing. Sosa explicó que desde Yacyretá trajeron en 2020 1.664,3 GWh y 2.313,7 GWh en 2021

- Hubo un crecimiento del 39% en la participación de Yacyretá en la cobertura de la demanda local en 2021 ¿Qué factores o circunstancias determinan que la ANDE opte por una mayor o menor participación de Yacyretá en su esquema de cobertura?

<b>Confiabilidad</b>

El presidente de la ANDE respondió que esas determinaciones dependen de cuestiones de configuración del sistema en busca de “la mayor confiabilidad posible”.

Publicamos recientemente que el suministro en 2021 de las fuentes en las que abreva el sistema eléctrico paraguayo se ajustó al siguiente esquema: Itaipú 83,40%. Yacyretá 13% y Acaray 3,60%.

Preguntamos si los límites o techos que se observaron en el suministro de Itaipú durante los picos de demanda que se registraron en enero pasado son el reflejo de la capacidad de las líneas de transmisión desde Itaipú o de cuestiones operativas o contractuales.

Configuraciones operativas

En respuesta, Félix Sosa comentó que en el momento de la demanda máxima del Sistema Interconectado Nacional, que se produjo el 19 de enero de 2022, a las 14:10, se requirió a Itaipú 3.389 MW. Añadió que ese valor respondía “a la demanda del momento, conforme a configuraciones operativas adoptadas”.

Explicó que actualmente la ANDE puede retirar la energía asociada “aproximadamente a 4.200 MW, pero al mismo tiempo “es nuestra misión configurar el sistema con la mayor confiabilidad posible, eso hace necesario inyectar también potencia al Paraguay desde la central hidroeléctrica Yacyretá”.

En lo atinente a la deuda de la estatal paraguaya con la binacional Itaipú, de acuerdo con los datos de Sosa, la ANDE pag{o US$ 140 millones en iciembre 2020) y US$ 20 millones en enero de 2022; no obstante aún carga con un saldo de US$ 67 millones. El Ing. Félix Sosa recordó que las medidas adoptadas durante la pandemia impactaron en los ingresos de ANDE con cifras del 26,2% de morosidad, que al cierre de diciembre era rondaba los US$ 200 millones.