“Aprietes” de RGD: desde el JEM no descartan implicancia de más fiscales y jueces en esquema

Ayer se conoció que el JEM abrió de manera formal una causa para investigar a los fiscales y los jueces que formaron parte del esquema con el que Ramón González Daher intimaba a las personas a las que concedía créditos usurarios utilizando al Poder Judicial y al Ministerio Público.

El Jurado debe ahora recibir la resolución de la sentencia dictada el pasado 10 de diciembre en la que se condenó a Ramón González Daher por 15 años por lavado de dinero y otros delitos.

“Ahora recién vamos a poder leer esa resolución. Tengo entendido que no solamente esas 156 causas son las que están comprometidas al supuesto apriete, hay otros fiscales que también se prestaron al supuesto esquema. Creo que no solo el JEM se va a someter a esas causas, creo que tenemos que hacer una investigación más amplia”, expresó Jorge Bogarín, presidente del JEM, en una conversación que sostuvo hoy con ABC Cardinal 730 AM.

La causa en cuestión es la N° 122/2019 caratulada “Ramón Mario González Daher y otros s/lavado de dinero y otros”, en la que el Tribunal de Sentencia condenó al exdirigente deportivo luqueño a 15 años de prisión por lavado de dinero, usura y denuncia falsa.

Bogarín explicó que primero deben esperar esa resolución y además las carpetas fiscales de las 156 causas mencionadas para “que podamos tocar el tema en un par de meses dentro del jurado”. En ese contexto, lamentó la reticencia de muchos agentes en no entregar las causas al JEM en diferentes casos.

“Tenemos 340 causas que no podemos estar metiendo en el orden del día porque los fiscales no nos están remitiendo su carpeta fiscal; entonces esta y la próxima semana vamos a enviar oficios e intimaciones a los fiscales de manera a que nos remitan en un plazo de 48 horas; si no hacen vamos a usar la fuerza pública para retirar las carpetas”, expresó el titular del jurado.

Bogarín indicó también que no sabe el número exacto de fiscales que formaron parte del esquema, pero prometió llegar a ese dato. “No tenemos el número, pero sí tenemos los comentarios. Vamos a pedir informes de todas las causas que tuvo RGD en Luque y basado en eso vamos a cruzar con las 156 causas y pedir el total de todas las causas”, añadió.

Finalmente, informó que en el JEM se conformó un equipo de ocho personas para poder analizar las carpetas vinculadas a Ramón González Daher.