El caso metrobús no se investigará si Sandra Quiñónez sigue en el cargo, denuncian

“Pasaron casi cuatro años desde que se presentó la denuncia penal en este caso y hasta ahora no se investigó nada. Queremos que se investigue qué se hizo de la plata del metrobús. Mientras esta señora, la fiscala General Sandra Quiñónez siga en el cargo, no se va a investigar nada de lo importante, como este robo del metrobús”, expresó Gladys Mancuello, una de las frentistas del fracasado plan.

Al mismo tiempo indicó que hasta ahora siguen pagando las consecuencias de la malograda obra, porque la avenida intervenida (la ruta PY02 Mariscal Estigarribia) por la empresa portuguesa Mota Engil, contratista del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el fallido plan, sigue en pésimo estado.

“Acá se perdieron años de trabajo y ahora tenemos una obra inconclusa, que se inunda con cada lluvia, con baches, con las veredas destrozadas. Esto se tiene que investigar, hasta ahora la zona es un peligro, no tenían que dejarnos así la ruta, ¿dónde está la plata? No puede ser que una ruta internacional esté en estas condiciones”, expresó.

Asimismo, recordó que cuando Ramón Jiménez Gaona asumió como ministro del MOPC, en el 2013, señaló que el metrobús era inviable, pero que después cambió de postura “porque iba a haber plata de por medio” y concretaron el “robo del siglo”.

Se espera el “blanqueo”

Nelson Escobar, otro de los comerciantes de la zona, indicó que sigue la impunidad en este caso y que no cree que se investigue nada. “A casi cuatro años de la primera denuncia absolutamente nada se movió. Esto evidentemente no corre, porque se presiona desde arriba para que todo termine en el opareí tradicional. Esto porque la fiscalía responde a HC (Horacio Cartes). El exministro Jiménez Gaona ya debía estar imputado, pero van a blanquearle de cualquier forma”, aseveró.

Siguió: “Ojalá que ahora que la fiscala general del Estado está en apuros (por el posible juicio político) pueda también mover la causa del metrobús, por lo menos para aparentar”.

Guillermo González, que en su momento fue abogado de los frentistas, también indicó que el Ministerio Público no tiene interés en investigar realmente el caso del metrobús. “Este desfalco y estafa al pueblo paraguayo es de público conocimiento, no es algo que se inventó. Pero nunca fue investigado porque la fiscala general no tiene interés en eso, los fiscales designados tampoco. Este es un delito contra el Estado, es decir, no prescribe”, dijo.

El caso sigue en manos de la fiscala interina, Esmilda Álvarez, que no avanzó con las pesquisas y se mantiene en silencio sobre el tema.

En un recorrido de ABC Color por la zona de la fallida obra se pudo corroborar que la avenida sigue en pésimo estado y no hay ningún plan para mejorar la vía.