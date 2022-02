Por seguridad, locador debe saber a quién le alquila su propiedad, según abogado

En las últimas semanas se conocieron varios datos de personas con problemas con la justicia que alquilaron inmuebles de lujo en San Bernardino, en el caso del atentado en San Bernardino y también en el Paraná Country Club, donde residía Lindomar Furtado, un narcotraficante buscado por la justicia brasileña.

Sobre las responsabilidades de los locadores y qué papel tienen ellos en las investigaciones de las autoridades habló el abogado Alfredo Montanaro.

Alquilar una propiedad a una persona con problemas con la justicia no debe comprometer al locador, según explicó. “A mí no me debe comprometer si yo alquilo mi casa a alguien, es un proceso legal, hay documentaciones”, acotó.

Según señaló, la responsabilidad de quienes ponen en alquiler sus propiedades es tributar por el servicio, pero las cuestiones legales como antecedentes judiciales y otros, no son requerimientos para la realización de sus negocios. “No es mi responsabilidad ir haciendo las averiguaciones, sí en ley están las obligaciones del locador y locatario”, expresó.

Igualmente, mencionó que por su propia seguridad, los locadores deberían hacer un análisis de las personas que quieren alquilar sus propiedades, para saber principalmente si tienen la solvencia económica para pagar por el usufructo del inmueble. “Yo te puedo poner los condicionamientos que a mí se me antojen para alquilarte la casa, puedo pedir referencias, no es obligatorio, pero es algo que te protege a vos”, indicó.

Cabe recordar que, luego del atentado en San Bernardino, el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, reconoció que antes del hecho ya manejaban la información de que un grupo de personas “fronterizas” de la zona de Pedro Juan Caballero estaba instalándose en la zona pero alegó que no podían allanar el Ja’umína Fest porque, aparentemente, ninguna tenía orden de captura.

Por otra parte, el pasado martes en el Paraná Country Club se desarrolló un allanamiento para apresar a Lindomar Furtado, un narcotraficante buscado por la justicia brasileña, pero aparentemente los guardias del condominio retuvieron a la comitiva fiscal-policial para ayudar a escapar al hombre.

