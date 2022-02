Ramírez Candia: “Crisis entre los ministros no afectará funcionalidad de la Corte”

“Yo cumplí con lo acordado, pero los demás ministros no. Con el resultado de la votación me he dado cuenta de que mis compañeros de la Corte no querían que yo sea vicepresidente primero, por eso opté por salir y posteriormente me adjudicaron la vicepresidencia segunda. Yo no participé de eso, entonces manifesté la no aceptación”, expresó el ministro Manuel Ramírez Candia, quien se retiró ayer de la sesión plenaria de la máxima instancia judicial molesto por la designación del ministro Alberto Martínez Simón como vicepresidente primero.

El alto magistrado reveló que con el ministro Antonio Fretes, electo presidente para el periodo 2022- 2023, habían hablado sobre la nueva composición del Consejo de Superintendencia de la Corte y que había un consenso que simplemente no se cumplió.

Agregó que la decisión de abandonar la sesión del pleno y no aceptar la vicepresidencia segunda es una medida de protesta por el incumplimiento de lo que habían acordado con los demás ministros del máximo tribunal. Detalló en ese sentido que además de Víctor Ríos y César Garay, había charlado también con Fretes, Carolina Llanes y Luis Benítez Riera sobre su designación como vicepresidente primero.

“Me he dado cuenta de que ni siquiera el presidente votó por mí, entonces para mí es muy difícil trabajar con una persona que no confía en mí, es por eso que no acepté el cargo”, insistió Ramírez Candia. Señaló que ahora se debe llenar el cargo correspondiente para que la Corte funcione normalmente y que no se lo puede obligar a ocupar el cargo para el que fue electo.

Funcionalidad de la Corte no será afectada

Ramírez Candia expresó que en cada elección de autoridades del máximo tribunal hay diferencias de esta naturaleza, pero aseguró que lo ocurrido no afectará el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Agregó que después de esto las relaciones serán normales, ya que la principal función de la máxima instancia judicial es dirimir conflictos.

“Somos amigos, pero no aliados. Siempre va a haber diferencias, pero los usuarios de justicia no deben preocuparse porque la Corte seguirá funcionando normalmente”, reiteró el integrante de la Sala Penal.

Recordó que el año pasado no participó de la sesión plenaria que designó al ministro César Diesel como presidente del Consejo de Superintendencia, por haber sido excluido de toda conversación. Indicó que para la elección de este año sí participó del acuerdo, pero finalmente sus colegas incumplieron el consenso.