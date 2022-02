IPS: asegurado encadenado amenaza con huelga de hambre si no consigue fármacos para sus hijos, “que están muriendo”

Con el rostro cansado por pasar la noche fría a la intemperie y encadenado frente al Poder Judicial, Lorenzo hoy en la mañana seguía haciendo ruido con las cadenas para ser oído y ejercer presión. Ya pasaron más de 24 horas desde que ejerció esta medida de fuerza para conseguir que el Poder Judicial conceda su recurso de amparo presentado en el 2019 para que el IPS compre un costoso medicamento para sus hijos.

Contó que ayer funcionarios de derechos humanos del Poder Judicial se acercaron a él para interiorizarse del caso y le prometieron que tendría una resolución hoy. Sin embargo, ante el temor de que no llegue, dijo que para el mediodía tiene previsto iniciar una huelga de hambre si no tiene ninguna respuesta.

“Y si para el lunes consigo nada, voy a volver a extremar la medida. Yo creo y estoy convencido de que es mi responsabilidad como papá cuidar a mis hijos. No puedo quedarme en casa sentado viendo cómo ellos se van deteriorando, van muriendo lentamente. Entonces vengo a hacerle daño a mi cuerpo, a mi persona, para ver si de esa manera no me escuchan y hacen justicia con nosotros”, expresó.

Sus hijos de 15 y 17 años tienen fibrosis quística y necesitan una caja de ivacaftor de manera mensual, cada uno. Dicho fármaco tiene un costo de G. 30 millones y para su familia resulta imposible costear los G. 60 millones que implica el tratamiento de ambos menores. “Puede salvarles la vida”, indicó el padre sobre la importancia de la medicina.

