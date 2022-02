Pareja de narco detenido en Brasil está vinculada a Tabesa, de Cartes

La Policía Federal del Brasil ejecutó un operativo internacional denominado “Turfe” con el objetivo de desmantelar el esquema narco que compraba cocaína de Bolivia y Colombia para comercializarlo posteriormente a Europa.

Paraguay fue parte de la cooperación internacional, con el operativo “Turf”, que finalmente no logró capturar al presunto líder del esquema y considerado “el mayor narco conocido en Brasil”, Lindomar Reges Furtado, ya que este se fugó 45 segundos antes de que la comitiva haya llegado a la vivienda donde lo ubicaron, en el Paraná Country de Hernandarias.

En Brasil, sin embargo, fue detenido Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua, quien sería parte del esquema. La ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Zully Rolón, confirmó que la pareja de dicho narco, una brasileña identificada como Jussara Cabral, es hija de César Cabral, uno de los primeros accionistas de Tabacalera del Este (Tabesa), que pertenece al expresidente Horacio Cartes.

“Ella es brasileña, no es paraguaya. Es hija de César Cabral. Manejábamos como pareja de Marcus Vinicius Espindola”, sostuvo.

Tabesa confirma relación

El presidente de Tabesa, José Ortiz, confirmó esta mañana que Jussara Cabral es miembro de la tabacalera en la que el accionista mayoritario es el expresidente colorado.

Igualmente, intentó desligar a la empresa de la mujer, señalando que la misma es solamente una asociada minoritaria -con acciones por debajo del 1%- y que no tiene una participación activa con el directorio.

Explicó, asimismo, que Jussara recibió las acciones que pertenecían a su padre mediante una sucesión, luego de que César Cabral haya fallecido.

“La única relación que tiene con nosotros es la de cobrar los dividendos. Toda esta familia, por el porcentaje, no tiene participación en el directorio. No tenemos ni idea de las actividades de la pareja”, justificó Ortiz a la 1080 AM.

¿Se filtró la información sobre el allanamiento en el Paraná Country?

En otro momento, Rolón se refirió a la fuga de Lindomar del Paraná Country. No quiso afirmar ni descartar si hubo una filtración en la Senad, lo cual permitió al narco escaparse 45 antes de que la comitiva antidrogas, liderada por la Senad, llegue al domicilio donde fue ubicado.

“Yo digo que fue avisado. Como se vio y revió en muchas oportunidades, como el caso de los guardias. Sobre otro tipo de filtración, no tengo información al respecto”, sostuvo.

No obstante, la ministra de la Senad refirió que están realizando un análisis interno del procedimiento de la comitiva y agregó que si existe un error en el operativo ejecutado, determinarán responsabilidades.

Rolón, igualmente, indicó que la detención de Lindomar fue frustrada por el tiempo perdido antes de llegar a la vivienda donde fue ubicado. “Segundos que se perdieron fueron segundos valiosos. Si hubo un error o equivocación, como Senad nos hacemos cargo y haremos las investigaciones internas. Confió mucho en los agentes especiales”, agregó.