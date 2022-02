Petta y exdirector de Educación departamental de Paraguarí crean Movimiento Educación Primero

El Movimiento Educación Primero está integrado por líderes políticos de bajo perfil. El exministro Petta está como miembro de dicha organización y los que no encuentran espacio dentro de los movimientos tradicionales de la ANR.

Candia dijo que hasta el momento está trabajando por su candidatura a concejal departamental, pero por el movimiento que formó en este distrito “Todos por Carapeguá”. Dijo también que apoya la candidatura a la presidencia de Hugo Velázquez y la de María Del Carmen Benítez, actual intendenta de Ybycuí y esposa del diputado Tomás Rivas, que pugnará para la Gobernación.

Aseguró que desde este municipio anoche decidieron lanzar su candidatura, luego de descabalgar en su pretensión de ser candidato a gobernador, que no prosperó porque tenía previsto realizar reuniones políticas con Velázquez, pero que -indicó- los líderes departamentales del Movimiento Añetete boicotearon, por lo que desistió pugnar por el cargo.

Ahora el grupo político que le acompaña: el Dr. Ariel Cáceres para la presidencia de la Seccional Colorada, el exintendente imputado de Carapeguá Isabelino Silva y otros líderes locales, quienes están analizando en las internas partidarias a quién van a acompañar en la candidatura a senador.

Al ser consultado sobre la diferencia que tiene con el candidato a senador Miguel Cuevas, dijo que solo no llegan a un acuerdo, porque hay pedidos que le solicitó para los correligionarios profesionales, “específicamente cargos para salud y Copaco y no me consiguió, me sigue ninguneando”. Pero agregó que todo depende del diputado Cuevas. “Se está viendo, aguardando alguna respuesta por parte del parlamentario, caso contrario con su grupo van a trabajar por Velázquez y por su candidatura a concejal departamental. Para los demás cargos electivos se van a liberar los votos”, declaró.

Dijo, asimismo, que atendiendo las circunstancias que se están dando en el departamento de Paraguarí, donde los líderes antiguos se cierran en sus posturas, por Añetete “no voy a poder presentar mi candidatura, entonces me inscribiré por el Movimiento Educación Primero”.

Aclaró que dicho movimiento presenta candidaturas a diferentes cargos electivos para el periodo 2023-2025 a nivel país y tiene una gran fuerza y respaldo de los educadores de diferentes departamentos que quieren ver el cambio en el país y en especial que se tenga una mejor educación.

Tras negociación, Samaniego regresa con Cuevas

El diputado Miguel Cuevas tuvo que sacrificar las aspiraciones de su hijo Enzo Cuevas, quien pretendía ser candidato a diputado, por la unidad del movimiento Añetete. El actual diputado departamental, Martín Samaniego, descabalgó de sus intenciones de ser candidato a gobernador por Paraguarí y vuelve a presentar candidatura como diputado por Fuerza Republicana.

En ese orden, también van como candidatas a diputada la exconcejal municipal Gloria Mas y la actual concejal departamental. El exparlamentario del Mercosur Juancito Bogado sería el cuarto candidato a diputado.

En principio, el movimiento Añetete, que lidera Cuevas, tenía a cinco precandidatos quienes tenían que definir candidatura mediante encuestas. Sin embargo, al entrar la intendenta de Ybycuí, María Del Carmen Benítez, que migró de las carpas del cartismo, desistieron de pugnar por el cargo el intendente de Carapeguá, Luciano Cañete, el parlamentario del Mercosur Juancito Bogado, el actual senador Ramón Retamozo, el actual precandidato a concejal departamental Alberto Candia y el diputado Samaniego, quien nuevamente se postula para la Cámara Baja.