Mayoría de los emblemas ya subió el precio del gas, excepto Petropar

El titular de Capagas señaló que prácticamente todos los emblemas ya reajustaron sus precios en G. 500 por kilo y G. 250 por litro y los que todavía no, lo harán en el transcurso de la semana.

La semana pasada, los miembros del gremio definieron el reajuste del precio del gas, luego de varios días de negociación, por el alto precio internacional del producto, según Balotta.

De esta manera, el gas denominado de uso doméstico subirá de precio G. 500 por cada kilo; mientras que el utilizado en automóviles, G. 250 por cada litro.

Nosotros importamos de Bolivia o de Argentina, se compra a nivel de referencia internacional. Comparativamente con Argentina es mucho mejor el precio de Bolivia”, acotó Ballota.

Balotta también indicó que ve con preocupación que el combustible y todos los derivados del petróleo “están sufriendo ajustes inmisericordes”. “Hace poco subieron las naftas y de vuelta quieren reajustarlas. Nadie quiere ajustar porque sabemos cómo afecta a la canasta familiar. Si hay algo que llega a todos es el gas”, lamentó el presidente de la Cámara Paraguaya de Gas.

Por su parte, Petropar anunció que mantendrá el precio del gas, pero no se sabe hasta cuándo. “Informamos a todos nuestros clientes que el gas de todos los paraguayos no sufre ninguna modificación en su precio a G 4.725 por litro”, expresó. La estatal solo vende el gas en expendedoras de sus estaciones de servicios, ya que no cuenta con garrafas.

