Cañicultores exigen instalación del tren de molienda adjudicada por Petropar en Troche

La instalación del tren de molienda demandará una inversión de más de G.195.299 millones. La obra fue adjudicada a la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), de Alberto Palumbo, que tendría que haber iniciado el pasado mes, pero hasta el momento nada se sabe, explicó el productor Sebastián Denis.

Lea más: Cañicultores exigen construcción de nuevo tren de molienda

Los cañicultores están preocupados porque la capacidad operativa de Petropar se redujo debido a que el tren de molienda de Troche ya perdió su vida útil. Esta situación inquieta porque los cañicultores tuvieron pérdida por helada, sequía y ahora tienen que salir a pelear a que se inicie las obra, que de concretarse, permitirá mayor productividad a la alcoholera, dijo Denis.

Lea más: Cañicultores de Troche marcharon rumbo a Villa Elisa

“Tragada de dinero”

Otro de los productores, Rafael Vázquez, manifestó que les preocupa la situación porque ya hubo adjudicación. Sin embargo, en la fábrica de Troche no hay movimiento. Temen a que sea una “gran tragada de dinero” y que si no se manifiestan no tienen forma de saber qué pasó del proyecto. Solo falta se realice el desembolso del 20 por ciento del costo de la obra.

Manifestó que tienen capacidad productiva y esperan que las autoridades les den un resultado respecto a sus pedidos. Dijo que ahora un grupo de 10 productores irán en representación de la asociación a conversar con el presidente de Petropar, Denis Lichi.

Agregó que esperarán los resultados y a partir de ahí van a ver qué determinación asumirán. No descartan llegar con sus máquinas a manifestarse frente a Petropar. También buscarán la forma de hablar con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, porque el fue quien se comprometió en instalar el tren de molienda, que hasta ahora no se da.

Producción no abastece

La planta industrial tiene una antigüedad de 40 años y la capacidad productiva ya no abastece, y si se instala el nuevo tren de molienda, van a tener garantizada la venta total de sus productos, explicó el cañicultor Vázquez.

Las autoridades de Petropar habían conseguido llamar a licitación este proyecto de instalación del tren de molienda, proponiendo como objetivo llegar a producir 56 millones de litros de alcohol por año, que beneficiará a unas 400.000 familias de todos los sectores que que dependen de la producción en los departamentos de Guairá y Caaguazú.