Cañicultores exigen construcción de nuevo tren de molienda

Poco más de 250 productores del área de influencia de la planta alcoholera de Petropar en Mauricio J. Troche, se manifestaron esta mañana con cierre intermitente de la ruta principal de la ciudad, acompañado de sus maquinarias pesadas y plantas de caña dulce, con el fin de exigir al Gobierno Nacional que se inicien las obras de construcción de un nuevo tren de molienda. Los cañicultores indicaron que la fábrica actual se encuentra obsoleta y la zafra pasada arrojó pérdida para los productores.

El presidente del gremio, Édgar Ortiz, indicó que urge la construcción de la nueva fábrica debido a que la actual se encuentra obsoleta, “la fábrica ya no da abasto, tiene más de 40 años de funcionamiento, los mantenimientos y cambio de repuestos ya no son suficiente, los productores progresan día a día y el sistema se vino a estancar acá. El año pasado tuvimos pérdida porque sobró muchísima caña de azúcar en finca porque la capacidad de molienda ya no da abasto”, explicó el productor.

Asimismo, comentó que todas las gestiones administrativas ya están consumadas y solamente falta que el presidente de Petropar, Denis Lichi, pueda desembolsar el adelante del 20% del costo para el inicio de la obra, “se había retrasado por temas burocráticos, pero ya se solucionaron, está en la potestad del presidente Lichi que desembolse el dinero y pueda iniciar la obra. Si esta semana no tenemos respuestas, vamos a intensificar nuestra movilización y llegaremos hasta Asunción si es necesario”, anunció Ortiz.

“Tenemos hambre”

Uno de los dirigentes cañeros, Víctor Rodas, expresó que, “tenemos responsabilidad con nuestras familias, nuestros hijos tienen que ir a la facultad o al colegio; es muy triste que el gobierno nos tenga abandonados, lo único que nos queda es salir a las rutas, hacer tractorazos, camionazos; porque el “aichinjáranga” no hay acá para nosotros. Tenemos hambre y no podemos quedarnos con los brazos cruzados”, exclamó el productor.

Suba del combustible

“Con el precio del combustible subió toda la canasta familiar, los precios de la comida y todos los impuestos, pero nuestra caña está sin subir de precio hace 5 años. Subió el precio del alcohol, del combustible y otros productos, pero no nos subieron el precio a cobrar por la materia prima. Esto es imperdonable, lo que estamos haciendo no es porque queremos, es porque ya estamos sufriendo esto por nuestra propia costilla”, puntualizó Rodas.

La planta alcoholera de Petropar en Mauricio J. Troche se encuentra actualmente desmontada en etapa de mantenimiento para la zafra de este año 2022, que podría arrancar a principios del mes de mayo, según estimaron los cañicultores.

