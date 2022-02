Empresa de narco podría estar vinculada a proveedora del Estado, según DNCP

Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) habló esta mañana en ABC Cardinal acerca de los antecedentes de la empresa Black Eagle, propiedad del narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien en diciembre del año pasado, le “alquiló” una camioneta a Arnaldo Giuzzio, actual ministro del Interior.

Indicó que Black Eagle, aparentemente es un nombre comercial de Ombu SA, y no la denominación social.

“La empresa Ombú activó su registro de proveedor del Estado en el 2008, pero no registramos ninguna participación ni adjudicación en el sistema de Contrataciones Públicas”, manifestó.

Sobre la relación que podría existir entre Black Eagle y Ombú SA, sostuvo: “En el registro de proveedores del Estado no figura nada con el nombre Black Eagle, y lo que me tocó ve en imágenes publicitarias de Ombú, aparentemente es la denominación comercial y no la denominación social”.

Lea más: Giuzzio usó vehículo de narco detenido y confirma que trató con él

El director de la DNCP, señaló, que si bien Black Eagle no aparece en los registros de Contrataciones Públicas, sí aparece Ombú, que a la vez, tiene el mismo representante que otra firma proveedora del Estado.

“Sí detectamos, a través del cruce de datos comunes entre empresas, que el representante de la empresa Ombú, Jorge Raúl Chávez, es representante de otra empresa que sí es proveedora activa, la empresa Bioquim Paraguay SA, activa en el rubro de reactivos químicos y tiene provisiones a distintas instituciones públicas, registradas desde 2012 en la DNCP”, informó Seitz.

A su vez, la empresa Bioquim Paraguay SA, tiene 14 contratos con instituciones paraguayas a las que provee insumos y reactivos, entre ellas la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, el Ministerio Público, e IPS. El primer contrato con el Estado fue en 2012, mientras que durante el gobierno de Federico Franco tuvo 1 contrato, con Horacio Cartes tuvo 4 y con Mario Abdo Benítez tuvo 5. En julio de 2021, cerró un contrato por G. 1.600 millones, con la Facultad de Ciencias Médicas, de acuerdo a datos de la DNCP.

Lea más: Fiscalía incluirá a Giuzzio en investigación vinculada a narcos

Ante la consulta acerca de si al tener estas empresas el mismo representante, poseen entonces el mismo capital, Seitz manifestó: “No necesariamente, pero podría ser un elemento de vinculación. Si es necesario iniciar un proceso de investigación se considera ese elemento como indicio de vinculación y se tiene que investigar”.

Por otro lado, Seitz dijo que dentro de seis meses van a presentar el nuevo registro de proveedores del Estado con todos los mecanismos de búsqueda e investigación de lo que realmente se necesita.