Extienden aún más la indefinición de la tarifa de Itaipú

Con la excusa de que el Consejo de Administración de Itaipú tiene nuevos directores y autoridades, tanto del lado brasileño como paraguayo, se darán un tiempo más de plazo para definir la situación de la tarifa, que se esperaba se defina en la reunión binacional de este miércoles, según informó el director general paraguayo de Itaipú, tras participar del acto de asunción al cargo de su par brasileño, el vicealmirante Anatalício Risden.

Lea más: Organizaciones exigen mantener tarifa de Itaipú

Ningún avance

Mencionó que se sigue negociando y trabajando en busca del entendimiento. El lado paraguayo mantiene la posición de 22,60 dólares y Brasil la de 18,95 dólares. Consultado sobre una posible tarifa intermedia evitó realizar comentario.

Lea más: El postergado acuerdo sobre la tarifa de Itaipú podría definirse este miércoles

Respecto al plazo para resolver el precio de la tarifa, manifestó que no existe una fecha, solo alegó que es imperioso que se resuelva y que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible.

Manuel María Cáceres habló sobre un escenario hipotético, si se habla de una tarifa de US$ 22,50 se tendría un adicional de US$ 2.000 millones, que se repartirían en partes iguales, pero aclaró que eso no existe porque no está negociado.

El nuevo director general brasileño

Por otra parte, la agencia EFE reportó este martes desde Brasilia, que el vicealmirante Anatalício Risden asumió la dirección brasileña de la represa de Itaipú, hidroeléctrica cuya propiedad es compartida con Paraguay, en la que se comprometió a trabajar con “voluntad de diálogo”. Risden pareció aludir así a la negociación que Brasil y Paraguay han iniciado en torno al tratado fundacional de la hidroeléctrica, una de las principales del mundo, que deberá ser revisado en 2023, cuando se cumplirán 50 años de su firma.

En el acto participó el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército y férreo defensor del régimen militar que gobernó en Brasil entre 1964 y 1985, y que coincidió con otras dictaduras suramericanas.