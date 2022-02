La meta debe ser definir costo de producción de Itaipú, proponen

El Anexo C es muy claro en eso. “Si el costo de la deuda baja, el costo de producción también. Para setiembre de este año la deuda será pagada por completo y el costo de producción caerá en un 60% aproximadamente”, indicó Cristaldo.

Añadió que eso será sin duda un hito histórico, porque luego de 50 años se podrá aprovechar toda la energía de Itaipú a un precio mucho menor, haciendo que nuestras industrias y comercios sean más competitivos a nivel regional y el costo de energía para los paraguayos se reduzca sustancialmente.

Ofertar bloques de energía en subasta internacional

Mencionó que nosotros los paraguayos no debemos olvidar que aún tenemos mucha energía excedente que no utilizamos, y que son esos bloques de energía los que debemos vender a precio de mercado.

“Debemos comprar al costo de producción más barato y vender en una subasta internacional al mejor postor. Y este no es un tema de negociación con el Brasil, es una cuestión de soberanía. Paraguay va a vender sus excedentes a precio de mercado no porque Brasil quiera o no, sino porque es lo que corresponde que hagamos como pueblo soberano”, expresó.