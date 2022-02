Actividad principal y servicio prestado “no se relacionan” en facturas presentadas por oenegés

AREGUÁ. Las oenegés Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y el Consejo Regional de Salud (CRS) recibieron en total G. 6.382 millones (US$ 1 millón) de la Gobernación de Central administrada por el exanimador de fiestas, cartista, Hugo Javier González. En la rendición de cuentas aparecen facturas cuyas actividades principales no guardan ninguna relación con el servicio adquirido. También figuran facturas clonadas y la Fiscalía investiga los hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, entre otros.