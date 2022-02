Nueva suba de precios de combustibles se torna inevitable, según titular de Petropar

“Hoy me estaban pasando los nuevos costos. Lastimosamente hoy el crudo está llegando a US$ 98 el barril, muy cerca de los US$ 100. Es un pico histórico, nunca visto. Hoy tenemos que pensar en una suba (...) tenemos una variación ya importante. Lastimosamente esa es nuestra situación”, dijo el presidente de Petropar, Denis Lichi, en conversación este jueves con radio ABC Cardinal 730 AM.

Así, el titular de la Petrolera estatal dio a entender que una eventual suba de precios de los carburantes se torna inevitable. Cabe recordar que hubo varias remarcaciones en los emblemas en el último año. Solo el diésel tiene un precio acordado con las empresas privadas a raíz de una exoneración momentánea de parte del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

“No producimos, no tenemos petróleo, no tenemos refinería, entonces tenemos que tomar los precios internacionales lastimosamente”, añadió Denis, quien añadió que si las marcas siguen subiendo a nivel mundial, “eso sería más perjudicial que una eventual guerra (entre Ucrania y Rusia)”.

En otro momento, indicó que muchos productores están especulando con los precios y no extraen todo lo que deben por este motivo. “Este precio viene subiendo por la especulación de los precios del petróleo. EE.UU. está presionando para que haya mayor oferta. Es una ventanita que tenemos”, manifestó en el sentido de una leve esperanza para que los precios se mantengan o bajen.

Lichi contó también que la petrolera estatal es actualmente de G. 361 por litro. Sobre de cuánto podría ser la suba, contestó que no lo sabe precisamente por la fluctuación de precios a nivel mundial.

No habrá desabastecimiento

El presidente de Petropar se refirió al conflicto entre Ucrania y Rusia, y el potencial de un conflicto a nivel mundial. Aseguró que nuestro país tiene tanto las reservas como los recursos para acceder a combustible.

“Tenemos. Gracias a Dios en Paraguay en su momento se había construido un gran tancaje en Petropar. Eso estamos utilizando, mejorando. Eso nos va a permitir tener una previsibilidad de seis a siete meses si realmente comiencen a cerrarse las exportaciones desde los lugares de conflicto”, señaló al respecto.

Lichi agregó también que en el caso de una guerra mundial se puede conseguir provisión desde la Argentina y que a nivel mundial hay buques en los océanos desde donde se puede ordenar carburantes.

“La capacidad que estamos teniendo hoy la estamos cuidando. La responsabilidad de Petropar es el suministro de hidrocarburos a la Nación (...) tenemos tancaje, tenemos recursos para comprar toda la cantidad de combustible necesario para poder abastecer al país por seis meses”, finalizó Lichi.