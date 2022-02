Nueva suba del precio del combustible es inminente

Hace solo una semana, el precio del combustible subía en G. 600 por litro, sacudiendo a todo el país. Ahora, la sospecha de un nuevo precio, va consolidándose. Si bien Ortega no quiso brindar detalles, ni hablar sobre la fecha y el monto de la inminente suba del precio, dijo que “probablemente” la suba sea una realidad cercana a concretarse.

“No me atrevería todavía a decir que sube, pero la situación del precio sigue para arriba. El precio del crudo y sus derivados sigue en una escala ascendente”, manifestó Ortega.

Lo único que dijo claramente Ortega es que la suba será de forma escalonada para “no afectar al consumidor”. Alegó que “no saben” a qué se debe la suba que se da a nivel mundial.

El empresario respondió herméticamente a las consultas acerca de la fecha y monto del aumento del precio del combustible, afirmó que recién mañana, luego de la reunión en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se podrá confirmar esos datos.

Resaltó que los precios internacionales siguen en alza, lo que lleva a que aumenten los precios del combustible en varios países del mundo.

“Después de la pandemia, los precios vienen en alta, y muy en alta. Hay estudios que indican que el precio probablemente se mantenga arriba de los US$ 100 del crudo, eso haría que el precio suba, pero a G. 10.000, puedo decir que no creo, pero a lo mejor me puedo estar equivocando. A lo mejor la semana que viene, explota el precio, se dispara, y no vamos poder hacer nada”, alegó.

Consultado acerca de si el aumento por litro sería de G. 500, Ortega dijo que no cree que se “llegue a ese número”. “Mañana vamos a irnos todos con nuestros números y demostrar ahí cuál es la situación”, dijo refiriéndose a la reunión en el MIC.

El último aumento del precio del combustible se dio el pasado 29 de enero, en el que la mayoría de los emblemas, aumentó en G. 600 por litro. Con esto, el precio del combustible ya subió G. 2.400 en un año, lo que va a cambiar nuevamente en los próximos días.