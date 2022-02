Ucranianos en Paraguay: “No es concebible que Rusia entre a fundir libertades que nos dieron”

Rusia decidió este jueves ejecutar una intervención militar en Ucrania, exacerbando la crisis entre ambos países que podría desatar un conflicto bélico a gran escala.

El presidente de la Asociación Ucraniana Cultura Prosvita, Andrés Baranski, habló con ABC Cardinal sobre la tensión entre ambos países europeos y lamentó la decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de avanzar en suelo ucraniano.

“Nos amanecimos con un día terrible, doloroso para todos los que tenemos ascendencia ucraniana y entiendo que para todos los ucranianos en el mundo y más aún en el país de origen”, sostuvo.

Lea más: Conflicto Rusia - Ucrania: piden a paraguayos contactar con embajadas

Recalcó que lo que ocurre en Ucrania aún les afecta, pues -indicó- hay muchos, entre descendientes y nacidos, de la colectividad ucraniana en Paraguay que siguen teniendo parientes en el país europeo. “Casi la mayoría de los ucranianos afincados en Paraguay sigue teniendo un lazo en Ucrania”, declaró.

“No es concebible” el ataque ruso

Baranski, por otra parte, señaló que resulta comprensible el argumento ruso de pronunciarse tras las supuestas provocaciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Sin embargo, subrayó que tal situación no justifica una invasión y el padecimiento de las familias ucranianas.

“A Putin podría entenderle cuando dice que la OTAN le minó de misiles hasta el portón de su casa. Pero lo que no es concebible, no voy a entender ni voy a aceptar, es por qué tiene que entrar a fundir libertades ajenas que ellos mismos nos dieron hace 30 años”, sostuvo.

Lea más: Ucrania cierra espacio aéreo y futbolista paraguayo queda varado

“Dejaron que seamos libres como nación, cada uno con nuestras diferentes etnias, y que él tenga que venir a socavar a través de vidas inocentes para ver si alguien le escucha”, agregó.

Igualmente, refirió que Rusia se excusa para ejecutar un plan de invasión en que los grupos ucranianos piden ser anexados.

Poca información

En otro momento, Baranski manifestó que hasta el momento no tienen mayores detalles de lo que ocurre en Ucrania y acotó que la poca información que obtienen es mediante los medios de prensa.

Comentó que se comunicó a través de WhatsApp con amigos que viven en Ucrania, pero que aún no recibió respuestas. “He enviado consultas a los amigos vía WhatsApp. Evidentemente, todo allá estará alterado y no he recibido ningún comentario de nada”, declaró.

Lea más: Evacuan a paraguayos residentes en Ucrania ante tensión con Rusia

En ese sentido, refirió que aguardan que el Consulado en nuestro país se expida y aclare todas las inquietudes sobre el conflicto.

La Asociación Ucraniana en Paraguay cuenta con alrededor de 1.000 familias que son descendientes de los primeros migrantes, según indicó Baranski. Comentó que la mayoría está distribuida en el departamento de Itapúa.