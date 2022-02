Allanan la estancia de un “empresario de frontera”

En el marco del operativo a A Ultranza PY, el Ministerio Público allanó ayer la estancia llamada Agroganadera Rancho Alegre SA. Según documentos de fuentes públicas y privadas, la empresa es propiedad del empresario brasileño Claudecir Da Silveira Savino, alias “Mano”.

Lea más: Intervienen establecimiento ganadero en el marco del operativo “A ultranza”

Da Silveira lleva años afincado en la zona de Salto del Guairá y tiene una larga lista de antecedentes, de acuerdo a fuentes a las que tuvo acceso ABC Color

“Este inmueble tendría una extensión de 1.600 hectáreas. Manejarían entre 1.800 a 1.900 cabezas de ganado”, manifestó ayer el fiscal Arnaldo Argüello, quien encabezó el procedimiento.

Argüello aseguró radio ABC Cardinal 730 AM que el inmueble pertenecería a Conrado Insfrán, uno de los que fue detenido días atrás en el inicio de los procedimientos.

El dueño en papeles

Sin embargo, de acuerdo a registros comerciales privados y documentos de instituciones públicas como el Ministerio del Ambiente o el Senacsa, la estancia Agroganadera Rancho Alegre SA es propiedad del ciudadano brasileño Claudecir Da Silveira Savino.

Da Silveira aparece como accionista de la empresa. Registros comerciales señalan que el vicepresidente de la empresa es David Cuéllar Soler.

Tanto Da Silveira como Cuéllar Soler aparecen ligados a la empresa CDF SA, dedicada a la compra y venta de cigarrillos en la zona de Salto del Guairá. De hecho es considerada como una de las mayores distribuidoras del rubro en la ciudad fronteriza.

Largo historial

La primera vez que el nombre de Claudecir Da Silveira, alias “Mano”, saltó a la fama fue en 2006. En ese entonces, un detective brasileño se encargó de recuperar una camioneta que había sido robada en el vecino país y que fue encontrada en territorio paraguayo.

Según publicaciones de nuestro diario de la época, el detective señaló en ese entonces a Da Silveira como “autotraficante internacional”.

En ese entonces se señalaba a “Mano” como quien sería el responsable del robo de cientos de camiones de gran valor introducidos al Paraguay por Salto del Guairá. Según las publicaciones de la época, Da Silveira contaba con varias órdenes de captura, firmadas por jueces federales y magistrados de regionales de los estados de Paraná y Mato Grosso do Sul, pero vivía en Salto del Guairá en la más absoluta impunidad.

Millonario negocio del cigarrillo

Da Silveira aparece como directivo de la firma CDF SA junto a su hermano Clai Da Silveira Savino. En esa misma empresa aparecen los hermanos David, Alberto y Freddy Cuellar Soler.

Freddy fue detenido en 2007 mientras circulaba al mando de un camión robado en Brasil y los intervinientes lo señalaron como “pez gordo” del autotráfico.

Informes a los que tuvo acceso ABC Color dan cuenta de que la empresa CDF es una de las mayores compradoras de cigarrillos producidos por la firma Tabacabalera del Este SA (Tabesa), propiedad del expresidente de la República, Horacio Cartes.

De hecho, relatos y fuentes a las que tuvo acceso nuestro diario señalaron que Da Silveira tendría una cercana relación con Cartes. Además de remitir fotografías de ambos juntos en eventos sociales.

Fuentes documentales y orales revelaron a nuestro diario que la firma realizó compras de cigarrillos de firmas del grupo Cartes por más de G. 1,4 billones entre 2011 y 2017. Luego declaraba las ventas consolidadas ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

Durante procedimientos anticontrabando, intervinientes llegaron a relatar que vieron salir varios camiones cargados de productos de los depósitos de la firma. Sin embargo, el dato nunca pudo ser profundizado debido a la falta de interés de la Fiscalía para allanar los locales de la firma.

De negarlo a reconocer foto

Consultado ayer por ABC Color, Da Silveira dijo que su empresa adquirió la estancia allanada ayer en 2011 y que la volvió a vender en 2018. Sin embargo, no aclaró a quién ni porqué la propiedad sigue apareciendo a nombre de su empresa en varias instituciones públicas

“No tengo relación y no le conozco”, fue la respuesta que dio cuando le consultamos sobre su relación con Conrado Insfrán, detenido en el marco del Operativo a Ultranza Py. Y dijo que no fue a él a quien vendió la estancia, pero no aclaró tampoco a quién lo hizo.

Da Silveira negó su relación con Cartes y dijo no tener foto alguna con él. Su versión cambió cuando le mostramos la imagen que se encuentra líneas más arriba. “Legalmente no sabia que existía esa foto porque una vez le conocí en un evento hace años ya”, tuvo que reconocer.

De su relación comercial con Tabesa, no hizo referencia alguna.