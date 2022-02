Vaticinan que acuerdo sobre tarifa no sería favorable al país

El pasado miércoles a las 11:00 se reunió el Consejo de Administración de la Itaipú Binacional, pero no se trató el tema esperado que era la tarifa de venta de la energía, que se postergó nuevamente sin fecha, según confirmó propio director general paraguayo de la entidad, Manuel María Cáceres.

Consultado al respecto, el ex titular de la Administración Nacional de Electricidad, Ing. Pedro Ferreira, atribuyó dicha situación a la improvisación que está demostrando el Gobierno paraguayo, que tardíamente reaccionó para presentar una postura, mientras que comparativamente el Brasil, ya lo hizo hace rato.

Además, nuestras autoridades lanzaron la postura sin socializar, hecho que hubiese permitido ser impulsada como una causa nacional por parte de diferentes sectores.

En segundo lugar, lamentó que siga existiendo hermetismo, porque ninguna de las acciones hasta ahora realizadas ha sido transparente.

Señaló que el acuerdo que se firmó el 22 de enero de este año nunca fue explicado ni socializado. A su criterio, así como se están desarrollando los acontecimientos, todo parece que se ejecutará finalmente lo que le conviene al Brasil.

“Por cuarta vez se pospuso (la definición de la tarifa). Todo parece indicar que se irá posponiendo todavía más. Paraguay debe acordarse que el Brasil ya da por hecho la disminución de la tarifa, con lo que ya no habrá nada que negociar en 2023″, expresó. “Brasil está satisfecho con la situación actual, porque ya redujo la tarifa en su mercado interno y no veo forma de que esto pueda tener un desenlace favorable para nuestro país y menos en el contexto político que se da”, agregó.

Añadió que si Paraguay no tiene una alternativa de uso, no tendrá elementos para negociar con ventaja.

En tal sentido, lo que vienen proponiendo los entendidos en la materia es que Paraguay mantenga la tarifa actual de US$ 22,6/kW al mes y no la reduzca como pretende Brasil. Eso por un lado hará que se mantengan los recursos que recibe nuestro país para gastos sociales, pero sobre todo, le da una oportunidad para negociar con más peso en la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú.

El partido más importante

Precisamente, nuestro país está “jugando uno de los partidos más importantes”, según sostienen en el sector, ya que en esa revisión del Anexo C del tratado prevista para 2023 nuestro país debe plantear que Brasil nos pague precio de mercado por la energía excedente, aquella que internamente no usamos. De modo a que nos deje de pagar una tarifa de “cesión” como lo viene haciendo hasta ahora.

Para tener una referencia, hay que recurrir a los pagos históricos de Brasil. Viene abonando a nuestro país menos de US$ 10 por Mega watt hora (Mwh), mientras que a Argentina y a Uruguay llegó a pagar US$ 200 por Mega watt hora (Mwh).

Si los consejeros paraguayos en Itaipú aceptan reducir la tarifa de producción de energía, cuando se sienten a renegociar el Anexo C, se estima que nuestros “socios” brasileños ya no tendrían interés en renegociar dicho Anexo C. y seguirán pagando migajas.

Dos tarifas, mientras tanto

Al ser preguntado cómo se va financiar durante marzo la entidad binacional Itaipú, el actual presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, que es uno de los integrantes del Consejo de Administración de Itaipú dijo que el ente binacional seguirá con el procedimiento financiero provisorio y extraordinario, porque aún se cuenta con recursos. Además, cada entidad compradora de las partes irá pagando el precio de la tarifa que considere correcto, de lo que se deduce que Brasil pagará US$ 18,95 kW/mes. Una vez definido el precio se hará la conciliación correspondiente, la ANDE pagará US$ 22,6 kW/mes, según sus declaraciones.