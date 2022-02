Posible reducción de tarifa de Itaipú sería otra traición a la patria, acusan

¿Cómo se va financiar durante marzo la entidad binacional Itaipú; hay todavía cobros por energía del año pasado? Fueron las consultas realizadas al presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, por ser él uno de los integrantes del Consejo de Administración de Itaipú.

Su respuesta fue: “Se seguirá con el procedimiento provisorio y extraordinario, aún se cuenta con recursos financieros; y por otro lado, cada entidad compradora irá pagando la tarifa que considere lo correcto. Una vez definido el precio se hará la conciliación correspondiente, la ANDE pagará US$ 22,6 kW/mes”.

La acusación

Ante esta información, los representantes de la “Campaña Itaipú 2023 Causa Nacional”, señalaron que el Gobierno abarata aún más el irrisorio precio de exportación de la energía paraguaya de Itaipú al Brasil, lo que consideran que es una traición a la patria.

El manifiesto de la referida organización explica que en lugar de ejercer la soberanía hidroeléctrica y exportar nuestra energía de Itaipú que no consumimos a precio de mercado –que es cuatro veces la actual cotización de exportación– como el Tratado de Itaipú, el Acta de Foz de Yguazú y el Acuerdo Lugo – Lula lo establecen, Abdo Benítez ha tomado como única iniciativa mantener la actual tarifa de Itaipú de US$ 22,6 kW-mes. Agrega que el pasado miércoles 23 del corriente se llevó adelante esa propuesta de mantener la tarifa de Itaipú de la peor forma posible, concediéndole de entrada al gobierno de Jair Bolsonaro una reducción de nuestro precio de exportación, a un nivel aún más bajo del actual, reduciéndolo a tan sólo US$ 18,95 kW-mes. “Estamos de mal en peor...”, expresa.

La campaña “Itaipú 2023 Causa Nacional”, lanza varios cuestionamientos: ¿A cuenta de qué le ha regalado el presidente Abdo Benítez, “provisoriamente” US$ 186,5 millones/año? ¿Por qué no exigió que la tarifa de US$ 22,6 se mantenga para ambas partes.

“¡No al regalo de US$ 186 millones al año a Bolsonaro! ¡Juicio a los contumaces traidores a la Patria!”, concluye.

Estimación del “regalo” a Brasil

Según la campaña “Itaipú 2023 - Causa Nacional”, el gobierno de Mario Abdo Benítez le regalará al de Jair Bolsonaro la suma de (22,6 – 18,95 ) = 3,65 US$/kW-mes. Como la potencia disponible a ser contratada es de 12.135 MW, o bien de 6.067,5 MW correspondientes al Paraguay, y la ANDE estableció que contrataría 1.810 MW en el 2022, el Brasil contratará 4.257,5 MW, o bien 4,2575 millones de kW-mes. Ello significará un regalo de US$ 186,5 millones por año al vecino país.