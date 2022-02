Advierten de operativo blanqueo del MOPC en caso de pasarela “ñandutí”

El experto en derecho, en su momento abogado de los frentistas del metrobús, advirtió que el propio Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuyo titular es Arnoldo Wiens, está llevando adelante un operativo de “blanqueo” a la empresa Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, en el caso de la pasarela “ñandutí”.

Es que la institución pretende recepcionar esta obra y descontar los montos sobrefacturados del saldo pendiente de pago a la “superproveedora”, con la intención de borrar el daño patrimonial, según advirtió el profesional.

De acuerdo con el informe técnico que Wiens ya aprobó en una resolución, la pasarela se adjudicó por G. 12.437 millones, pero su precio se incrementó a G. 14.121 millones (más de US$ 2 millones). El MOPC ya pagó G. 10.278 millones (casi 73%) a Engineering, es decir, queda un saldo “pendiente de pago” de G. 3.843 millones a la “superproveedora”.

En dicho informe, Obras Públicas admite que existe una sobrefacturación de G. 2.199 millones en la polémica obra, que a criterio de la institución debe ser descontada del monto “pendiente de pago” y desembolsar el saldo de G. 1.214 millones a la contratista.

“Ellos (MOPC) dicen que van a descontar el sobrecosto de la obra del remanente pendiente de pago a la empresa, con lo cual le estará regalando a la firma un monto que no corresponde y, además, blanquear a la empresa”, expresó González a ABC Color.

Agregó: “Con ese descuento no se purgan las irregularidades y perfectamente se quiere borrar el daño patrimonial, como el mismo caso de los políticos que roban, es decir, en base al artículo 25 inciso 10 del Código Penal, invocan la resarsión del daño causado para extinguir la causa”.

En este sentido, enfatizó que la fiscalía debe realizar una buena investigación para evitar que este blanqueo se concrete, porque indicó esta obra no debía costar más de US$ 500.000, pero el MOPC le terminará pagando cerca de US$ 2 millones a la “superproveedora”, que no corresponde.

“El Estado, a través del MOPC, al descontarle a esta empresa un monto que es ínfimo, que ni siquiera llega al 50% de lo que se sobrefacturó en esta obra, de forma injustificada, pretende así borrar el daño patrimonial. Acá existe una negligencia por parte del Estado”, expresó el profesional.

Al mismo tiempo, el abogado señaló que habiendo la DNCP encontrado irregularidades en esta obra y confirmado incumplimientos, se tenía que ejecutar las pólizas de fiel cumplimiento y del anticipo pagado a Engineering, aunque sea para precautelar los intereses públicos, mientras la fiscalía sigue investigando.

“Esa pasarela no pudo costar más de US$ 500.000 y el Ministerio de Obras Públicas tiene que analizar la ejecución de las pólizas, precautelando así el derecho del Estado, mientras se analiza la cuestión de fondo. Hay que determinar también si hubo daños y perjuicios”, expresó González.

Nada hizo la Procuraduría en este tema

La Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) remitieron contundentes informes a la Procuraduría General de la República (PGR), en los que fueron revelados “direccionamiento y sobrefacturación” en la cuestionada pasarela “ñandutí”. Pero dicha institución, manejada por Juan Rafael Caballero González, nada hizo para identificar si hubo daño patrimonial, para denunciar las anomalías detectadas ante Ministerio Público y recuperar los fondos públicos.

La Fiscalía está investigando este caso de oficio y desde hace varios días nuestro diario busca contactar con el alto funcionario, para consultarle por qué no está defendiendo los intereses del Estado en esta cuestionada obra que MOPC adjudicó a la “superproveedora” Engineering, pero evita responder las interrogantes.

Mientras la PGR hace la “vista gorda”, el titular del MOPC, Arnoldo Wiens, ya aprobó por resolución un informe de revisión técnica del paso “ñandutí”, en el que se dio luz verde a la recepción provisoria de la criticada obra e incluso que se paguen G. 1.214 millones más a Engineering.

Pólizas de Royal vencen hoy

Si el MOPC rescinde el contrato de la pasarela, alegando las anomalías que halló la DNCP, puede reclamar las pólizas de fiel cumplimiento por G. 1.412 millones y la garantía del anticipo por G. 196 millones, cauciones que fueron emitidas por la aseguradora Royal Seguros, vinculada al exjefe de Gabinete de Horacio Cartes, Juan Carlos López Moreira. Ambas garantías vencen hoy lunes 28 de febrero, y desde el MOPC informaron que ya solicitaron la ampliación de la vigencia del contrato. No se sabe si esto se concretó.