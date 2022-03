Compatriotas remesaron en enero US$ 35,7 millones

El informe de la banca matriz revela que el total ingresado al país en enero representa una reducción de 1,3% con respecto al mismo mes del año pasado, cuando el monto llegó a más de US$ 36,2 millones.

La mayor cantidad de recursos proviene desde España, más de US$ 21,9 millones; Estados Unidos, con US$ 6,5 millones; Argentina, con US$ 1,7 millones.

También figuran en el listado remesas provenientes desde Chile, unos US$ 823.400; Francia, US$ 764.100; Brasil, 464.600; Italia, US$ 391.500; Alemania, US$ 314.900; Japón, US$ 312.300, así como de otros países del mundo.

El año pasado ingresaron de enero a diciembre US$ 487,8 millones, lo que significa 0,2% más con relación al ejercicio 2020.

Este monto, sin embargo, implica que por segundo año consecutivo se mantiene por debajo de lo recibido antes de la pandemia por covid-19, cuando superaba los US$ 500 millones entre los años 2016 a 2019.

Las remesas constituyen una ayuda importante para las familias y una inyección para la economía, que este año se verá afectada por la sequía, que golpeó fuerte al sector agrícola; y ahora por la incertidumbre que genera la guerra Rusia-Ucrania, motivo por el cual ya se suspendieron las exportaciones de carne a Rusia.