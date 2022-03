Lilian Samaniego sobre Horacio Cartes: “Quiere ser el dueño de todo”

En una entrevista en su despacho, la senadora y dirigente colorada Lilian Samaniego afirmó que Horacio Cartes es distinto al que ella había acompañado en los orígenes del mismo en la política.

“Si vamos a hacer una evaluación, para ese momento que debatimos en el partido (...), sirvió y no le saco el grado de importancia de él en ese momento. ¿Qué le pasa ahora? No sé, porque él está actuando ahora como no actuaba cuando fue presidente”, sostuvo.

Fue consultada cómo es el Cartes actual y señaló que “quiere ser el dueño de todo, entonces no se puede”.

“Acá lo que tenemos que tener es un respeto para consolidar nuestra legítima democracia y no instar al miedo porque pensás distinto”, advirtió al mismo tiempo, haciendo alusión a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, quien es acusada de ser “alineada” al exmandatario.

La separación de Samaniego y Cartes

El expresidente Cartes y Samaniego habían trabajado juntos para que la actual senadora se convierta en titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) para el período 2011-2016.

Por su parte, la senadora colorada fue una de las impulsoras de la candidatura de Cartes por parte de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en las elecciones presidenciales para el período 2013-2018, que el líder del movimiento de Honor Colorado (HC) obtuvo la victoria.

En el 2018, se dio la separación entre ambos colorados, cuando Samaniego decidió abandonar el cartismo para formar un movimiento colorado independiente, aunque durante la presidencia de Mario Abdo Benítez se la vio acompañando de cerca al actual mandatario.