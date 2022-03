Investigan a exintendente de Yby Pytã por presunta compra de colectivo “mau”

La denuncia guarda relación con la adquisición de un colectivo universitario por un valor de G. 670 millones, adquirido de la empresa Ita Poty SA, pero la administración actual, a cargo del intendente Erminio Rojas (ANR), no encuentra los documentos que acrediten su legalidad.

Según los datos, hasta ahora no aparece el título del colectivo, por lo que las autoridades actuales recurrieron al Ministerio Público para que se investigue el caso. En tal sentido, la agente fiscal Elvia Chávez, de Curuguaty, abrió una carpeta de investigación a través de la causa N° 2.694/2021 y convocó a declaración indagatoria al ex jefe comunal.

En su defensa, Rubén González dijo que la adquisición se realizó como corresponde y que la denuncia tiene tinte político. “Yo entregué la chapa y varios documentos, pero no me hicieron mesa de entrada, por suerte tengo la copia de esos papeles. Ellos alegan que el colectivo es ‘cabrito’. Yo me pregunto cómo una institución pública puede comprar un colectivo ‘mau’”, señaló.

Sin embargo, González admitió que la empresa vendedora aún no entregó la cédula verde ni el título del rodado, que no puede circular en dichas circunstancias. “Admito el error de no agilizar para conseguir esos documentos. Hemos hecho por llamado a licitación, Contrataciones Públicas tiene todos esos documentos”, afirmó.

La agente Elvia Chávez ya recibió la declaración del exintendente y los documentos que entregó. Seguidamente, deberá solicitar informe a la empresa Ita Poty SA, siguiendo la línea investigativa.

Adulteración

Según el perito criminalístico Celso Mariano Vera Aranda, de la Policía Nacional, el bus de la marca Mercedes Benz presenta adulteración en la numeración del chasis, entre otras modificaciones de su estado original, situación que compromete al ex jefe municipal en el marco del proceso judicial que se le sigue desde el Ministerio Público.

El colectivo, que entre otros objetivos fue adquirido para transportar estudiantes universitarios hasta Curuguaty, no puede circular por la falta de documentación, lo que genera el reclamo de los universitarios.