Juan Carlos Ozorio se expone a 20 años de prisión, afirma fiscal

El fiscal Marcos Alcaraz, portavoz del Ministerio Público que lleva la causa contra el exdiputado Juan Carlos Ozorio, afirmó que cuentan con elementos suficientes para imputar al exlegislador por lavado de dinero, tráfico internacional de estupefacientes y asociación criminal. El fiscal dijo además que la pena a la que se expone a 20 años de prisión, en promedio.

Según señaló, la detención, declaración indagatoria y posterior imputación de Ozorio se dio en la fecha por una situación que se dio hoy, tras su renuncia a la Cámara de Diputados, pero anteriormente ya formaba parte de los sospechados en el marco del operativo “A ultranza” pero por la reserva de actuaciones aún no se reveló que estaba siendo investigado.

Conforme indicó, el exparlamentario sería imputado por atribuciones en conductas relacionadas a los artículos 42, 44 y 21 de la Ley de droga, es decir tráfico internacional, lavado de dinero, y asociación criminal.

También manifestó que el acta de imputación se está redactando y en el transcurso de la noche será publicada en el sistema del Ministerio Público.

Volvió a resaltar que por la reserva de las actuaciones en la causa, Ozorio no fue procesado antes de la difusión de los audios publicados por la prensa y que desde el viernes, que se levanta la reserva, la defensa podrá acceder a todas las actuaciones.

En ese contexto, el fiscal mencionó que Ozorio sería uno de los líderes de la organización criminal, que necesita varios perfiles para la ejecución de las acciones de venta, distribución, ingreso del dinero ilícito al sistema financiero, entre otros.

Otro dato que aportó Alcaraz que los bienes del exdiputado serán puestos a disposición de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

Defensa no accedió a la carpeta fiscal

Por su parte, el abogado Álvaro Arias, defensor de Ozorio, informó que su cliente no presentó declaración porque no accedió a los documentos de la carpeta fiscal. “No puede declarar si no le dan ni una posibilidad de defenderse”, acotó.