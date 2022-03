Renunció el diputado Juan Carlos Ozorio, acorralado por escándalo e inminente expulsión

En unos audios se escucha presuntamente al diputado Juan Carlos Ozorio (ANR, Añetete) negociar con Óscar Agustín Sanabria, detenido por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en abril del 2021, para producir cocaína a fin de posteriormente comercializar la droga al Brasil mediante el Comando Vermelho. Tras la filtración de los materiales y el anuncio de sus colegas de impulsar su destitución, el legislador decidió este miércoles presentar su renuncia al cargo.

Según indicó, dimite para evitar el estrés que generaría el proceso de pérdida de investidura al que iba a ser sometido -atendiendo a que ni sus propios colegas de movimiento ya lo sostenían- y por el deseo de la opinión pública.

Lea más: Así es el supuesto vínculo del diputado Ozorio con el narcotráfico

“Más por eso (por estrés). No tengo nada que jurídicamente me compromete pero sí políticamente se lleva a otro campo. Renuncio personalmente. Es un deseo mayoritario de la gente”, sostuvo.

Además, indicó que su renuncia es con el objetivo de ponerse a disposición de las investigaciones.

“No es” Ozorio el de los audios

Con relación a los audios en los que supuestamente habla con Sanabria, indicó que su representación legal, a cargo del abogado Álvaro Arias, se encargará de aclarar las cuestiones jurídicas.

No obstante, señaló que el fiscal Celso Morales, que lleva la causa que involucra a Sanabria, no halló vínculos entre él y el detenido por la Senad. “El fiscal Morales aclara que tuvo un tiempo grande de estudio y no encontró (vínculos con Sanabria). Ahora está en estado de orales y tampoco en ningún momento se habla”, declaró.

Lea más: Periodista que reveló esquema narco del diputado Ozorio lamenta inacción fiscal

El abogado Arias, por su parte, refirió que su cliente no es a quien se escucha hablar con Sanabria en los audios filtrados.

De acuerdo al periodista que filtró los audios, Alfredo Guachiré, el diputado colorado junto a Sanabria pagaron alrededor de US$ 10.000 para la liberación de uno de los miembros del esquema criminal y quien es el supuesto nexo con el Comando Vermelho, el brasileño Carlos de Lima Da Silva, alías “Cascao”. Este había sido detenido en Presidente Franco en noviembre del 2019. Al respecto, Arias negó que el legislador haya abonado tal suma.

Ozorio confirmó vínculo con pastor Insfrán

En otro momento, el legislador confirmó que tiene un vínculo cercano con el pastor José Infrán, prófugo en el marco del megaoperativo “A ultranza”. Según indicó, en unas cinco ocasiones viajó con el líder religioso a Colombia por cuestiones de “culto”.

Fue consultado si el presunto pastor narco aportaba para su campaña proselitista y respondió: “Sí, me sostenían con oraciones... daban mucha fuerza, se oraba bastante”. Descartó, de este modo, haber recibido dinero de Insfrán.

Lea más: Fiscalizarán Cooperativa San Cristóbal ante sospechas de vínculo con narcotráfico

“No sé dónde está José Insfrán”

Ozorio también indicó que la acusación en su contra surgió por el desconocimiento del paradero del pastor Insfrán. “Creo que todo este problema se inició porque no apareció (Insfrán). No sé dónde está”, sostuvo.

En cuanto al supuesto vínculo de la Cooperativa San Cristóbal, que será fiscalizada por presunta vinculación con el esquema narco de Ozorio, el diputado colorado indicó “nosotros no trabajamos con instituciones extras del país. No se puede hacer eso”, declaró.

Ozorio cuestionó a la Fiscalía y Senad

El representante legal de Ozorio también comentó que el diputado le indicó que el audio en cuestión es de “hace mucho tiempo” y remarcó que el fiscal Morales no halló vínculos entre Ozorio y Sanabria.

Refirió, en ese contexto, que toda la información filtrada por Guachiré debe ser investigada, ya que -afirmó- son datos “sueltos”.

Lea más: Legisladores piden destitución de Carlos Ozorio, por supuesta vinculación con el narcotráfico

Así también, cuestionó a la Fiscalía, en caso de ser real la acusación contra Ozorio, por no abrir una investigación. “¿Por qué la Fiscalía no lo imputó? ¿Por qué la Senad no lo investigó? ¿Por qué tuvieron que esperar que un periodista publique?”, sostuvo. Cabe destacar que la titular de la Senad, Zully Rolón, reveló esta mañana a ABC Cardinal que ya tenían al legislador “en el radar” antidrogas.

En ese contexto, indicó que por “estrategia” jurídica y decisión personal del diputado no accionará contra Guachiré.

¿Quién asumirá en reemplazo de Ozorio?

Una vez aprobada la renuncia de Ozorio en la Cámara de Diputados, asumiría en su reemplazo la excandidata a concejal de Asunción Guadalupe Aveiro, quien es esposa del exsenador Víctor Bogado.

Lea más: Guadalupe Aveiro, la esposa de Víctor Bogado y con negro prontuario, la suplente de Ozorio

Aveiro tuvo denuncias de presunto abuso sexual y también fue salpicada por la causa “Caseros de Oro”, en la cual su pareja fue condenado.