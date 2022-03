Ofrecen USD 60.000 para votar en contra del juicio político a Quiñónez, según Celeste Amarilla

Unos USD 60.000 dólares es lo que cuesta el voto de un parlamentario en contra del juicio político a Sandra Quiñónez, según confirmó la diputada Celeste Amarilla en Mesa de Periodistas.

“Obviamente nosotros no tenemos pruebas. Yo no soy investigadora, no soy fiscal, yo solo estoy contando”, se respaldó la parlamentaria. Asimismo agregó que este dinero fue ofrecido a colorados y liberales, con el fin de salvar a Sandra Quiñónez y seguir protegiendo al expresidente Horacio Cartes.

Sobre derrocar la narcopolítica y el poder de Horacio Cartes, Celeste Amarilla aseveró que el presidente de la República Mario Abdo Benítez es el que tiene esa posibilidad. “Está en manos de Marito parar a Horacio Cartes”, subrayó. Agregó que Mario Abdo debe recuperar a su gente, si tiene el liderazgo suficiente.

Dio un mensaje a sus colegas parlamentarios en no dejarse guiar por el dinero ofrecido. “Qué no les tiente la plata correligionarios. Ya llegaremos al poder por nuestros propio medios, sin vendernos”, exclamó Amarilla. Recordó además cómo terminaron algunos colegas como Ozorio y Quintana.

Sobre los 60.000 dólares ofrecidos, aclaró que no es mucho dinero porque “tiene que ver con la vida”. “Esta plata no es nada en comparación con lo que podemos hacer, con lo que podemos legar a nuestros hijos y cortar con esta mafia”, finalizó.