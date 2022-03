Periodista que reveló esquema narco del diputado Ozorio lamenta inacción fiscal

“Hasta el momento no me llamó nadie (...) Es realmente preocupante porque tengo documentos brutales y no aparecen”, lamentó el comunicador Alfredo Guachiré sobre la falta de comunicación fiscal para investigar los presuntos vínculos del diputado Juan Ozorio con el narcotráfico.

Indicó que sí pudo contactar con la ministra antinarcóticos, Zully Rolón, y ayer al mediodía el equipo investigador de la Senad ya se reunió con él para recabar toda la información.

Lea más: Diputado Ozorio ya habría huido, dice comunicador que filtró audios

Guachiré detalló que envió mensajes el lunes a las 16:00 a los fiscales Celso Morales y Denis Young Park, pero, pese a que leyeron el texto, no obtuvo ninguna respuesta. Calificó de “lamentable” la falta de acción por parte del Ministerio Público, puesto que él advirtió a tiempo para que se pueda montar un operativo y así evitar que el diputado colorado huya, lo cual -según sus fuentes- ya habría sucedido ayer.

Así también, confirmó que ya consiguió que agentes policiales monten patrullas constantes frente al edificio donde reside, debido al temor a sufrir algún tipo de atentado. También decidió desconectarse de internet para evitar ser rastreado, sobre todo debido a que todavía posee muchos documentos, audios y textos sumamente comprometedores.

Lea más: Bajan el pulgar a Ozorio tras “narco audios”, pero buscan salvar a Erico

Los involucrados en el esquema

Por otra parte, reiteró que -según todos los datos a los cuales tuvo acceso gracias a una tarjeta de memoria de un teléfono- el diputado Juan Ozorio sería el líder de la banda. Acusó a Raúl Britos de ser su administrador.

Así también, mencionó que Robert Dávalos, alias “Chocolate”, sería el encargado del laboratorio; Óscar Sanabria, alias “Jackie Chan”, el administrador operativo; María Cardozo, su contadora, y Canguru (cuyo nombre desconoce) es el nexo directo con el Comando Vermelho y todo el esquema logístico “Cascao” en Brasil.