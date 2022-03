Guadalupe Aveiro no se presentó a la sesión en su segundo día en Diputados

Guadalupe Aveiro, quien ayer miércoles juró como diputada en reemplazo de Juan Carlos Ozorio, no se presentó en la sesión de este jueves en la que se eligió a los titulares de la Cámara. La parlamentaria, quien tiene antecedentes por planillerismo, no se presentó en su segundo día de trabajo en el Congreso. ¿Se prestó a las intenciones del cartismo de no realizar la sesión?