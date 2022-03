Itaipú disminuye 11% las transferencias al Estado paraguayo

A pesar de que la tarifa no está definida, Itaipú Binacional realizó los desembolsos que corresponden a los conceptos de royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Según los datos, de enero a febrero, Itaipú remesó US$ 34 millones por royalties y US$ 30 millones por cesión de energía al Tesoro Nacional (US$ 64 millones en total).

En tanto que, la ANDE percibió US$ 3 millones en carácter de resarcimiento de las cargas de administración y supervisión, según informó la Dirección Financiera, lado paraguayo, de la Binacional.

Solamente en febrero pasado, el desembolso por royalties alcanzó US$ 16,4 millones, mientras que el pago por la cesión de energía significó US$ 14 millones. Por su parte, la ANDE recibió US$ 1,3 millones en concepto de resarcimiento de las cargas.

Compensación financiera

El informe explica que según el Tratado de Itaipú, los royalties constituyen una compensación financiera mensual que reciben los estados de Paraguay y Brasil por la utilización del potencial hidráulico del río Paraná para la producción de energía eléctrica.

A su vez, que la cesión de energía es la retribución abonada por el Estado brasileño para acceder a la parcela de la producción que Paraguay no utiliza. Dichos dos conceptos son transferidos al Ministerio de Hacienda, institución que se encarga de distribuir los recursos para sus usos finales, como disponen las legislaciones nacionales.

Igualmente, la ANDE recibe cada mes el pago por resarcimiento de las cargas y, periódicamente, también percibe ingresos por las utilidades de capital para hacer frente a sus necesidades presupuestarias, tal como rige el Tratado.

Se destaca que a pesar de que persiste la crisis hidrológica y siguen latentes los efectos de la pandemia del covid-19, la Central Hidroeléctrica ITAIPU no aminoró la rigurosidad en sus operaciones. En ese sentido, actualmente está ejecutando el mantenimiento programado de sus unidades generadoras, cuyo propósito es mantener los altos índices de eficiencia.