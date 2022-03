Advierten que el precio del petróleo podría llegar a US$ 150 por barril

En el programa Enfoque Económico, emitido ayer por ABC TV, el doctor en Economía y exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, explicó el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania sobre la economía mundial y doméstica. Señaló que el precio del petróleo sigue siendo uno de los más afectados, ya que ha aumentado significativamente. Incluso vaticinó que la cotización del crudo podría llegar a US$ 150 barril, si se aplican sanciones energéticas al gigante del supercontinente de Euroasia.

“El brent (precio de referencia de Europa) de US$ 120 (por barril) volvió a US$ 116 y sigue toda la tensión. Estábamos hablando de un precio de petróleo de hace 11 días a US$ 93 y hoy estamos hablando de incremento superior al 20%. (Esto pese a que) no se han tomado medidas con relación al gas y petróleo. Todas las sanciones que se han tomado son financieras”, expresó.

Al mismo tiempo, señaló que el negocio del petróleo de Rusia es más grande que el negocio del gas y que dicho país produce el 10% del petróleo en todo el mundo. “Hoy hay un problema de escasez de petróleo. Si ahora a Rusia se le embarga en el área de energía, estos 115 dólares el barril se van a disparar a números nunca antes vistos. Llegar a US$ 150 dólares (por barril) ya no es una realidad lejana”, manifestó.

El experto resaltó que aún sin sanciones en el área de energía, ya “tenemos incrementos en precios de los combustibles” y que “la inflación es el problema más serio”. Asimismo, enfatizó que las empresas del sector combustible ya no harán nuevas inversiones en Rusia y que algunas incluso están sacando sus inversiones de este país. También están con estos mismos comportamientos importantes marcas de otros rubros, indicó.

Lea más: Conflicto entre Rusia y Ucrania podría afectar a varios rubros de la economía nacional, advierten

Impactará en agro

Por otro lado, el profesional mencionó que el conflicto también tendrá un impacto en el agro. “El hemisferio norte, Rusia y Ucrania son productores de trigo. Si sigue el conflicto y afecta a esta zona de siembra, tendríamos una menor cantidad de trigo que la que tendríamos en un año normal”, expresó.

En este sentido, indicó que la “ventana de siembra” tiene unos 6 meses, antes de que vuelva a hacer frío y que la poca producción de trigo hará que la agricultura del norte comience a pensar seriamente en plantar trigo. “El agricultor va a pensar en priorizar la siembra de trigo y va a reducir maíz y soja”, expresó.

El experto resaltó que esta situación ya está impactando en los precios. “El trigo ya subió 47% en lo que va de este año, llegando a 416 dólares la tonelada, que significa 75% de aumento respecto al mismo período del año pasado. Todo esto afectará sobre todo a los precios a futuro. La decisión en el campo estará vinculada sobre sembrar más trigo y reducir áreas de los otros commodities”, indicó.

Lea más: FMI: la guerra en Ucrania tendrá un "impacto severo" en la economía mundial

Afecta al rubro de la carne

Manuel Ferreira también manifestó que la relación directa más importante con Rusia es a través de la carne. “Le exportamos en el orden de 90.000 a 100.000 toneladas en promedio de un total de 350.000. Tenemos 30% de mercado vinculado a Rusia”, explicó.

Resaltó que justamente la guerra está ocurriendo en una época en la que el país suele exportar carne a ese país, a través de los puertos del mar Báltico, época en que se empiezan a descongelar (ya que la mayor parte del año está congelado). “Mucha de la carne que exportamos a Rusia se va vendiendo por el camino en los barcos a terceros”, señaló.

Lea más: Conflicto Rusia - Ucrania, ¿una oportunidad para el Paraguay?

Importante suba de combustible

Los combustibles siguen con su escalada de precios que ya parece infrenable. Solamente el diesel tipo III, el de mayor impacto sobre nuestra economía, se encareció en 56% en un año, al pasar de G. 4.530 a G. 7.080 por litro, tras el último ajuste que se dio desde el martes pasado. En tanto las naftas ya se encarecieron en el orden G. 2.880 por litro. El Gobierno y el sector privado mantienen reuniones para monitorear el precio.