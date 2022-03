Hugo Velázquez denuncia “aprietes” para evitar juicio de Sandra Quiñónez

Los diputados leales a Sandra Quiñónez -en especial los cartistas- amenazan a sus colegas de Colorado Añetete-Fuerza Republicana a avanzar con las investigaciones que tienen abiertas en el Ministerio Público si es que deciden seguir avanzando con el enjuiciamiento político de la fiscala general. Así lo denunció este lunes el vicepresidente de la República y precandidato colorado a la presidencia por el oficialismo, Hugo Velázquez.

El segundo del Ejecutivo indicó en conversación con ABC Cardinal que faltan “cinco a seis votos” en la Cámara Baja para poder avanzar con el proceso de juicio político contra la protegida del expresidente Horacio Cartes. Aseguró que se trata de diputados llanistas y de Diálogo Azul, es decir, leales a Dionisio Amarilla.

Velázquez aseguró, sin embargo, que la decisión de seguir con el juicio sigue. “Esta es una cuestión que ya se tomó una decisión en Añetete-Fuerza Republicana”, expresó, y manifestó que no está operando en la Cámara Baja para que eso suceda porque los diputados oficialistas no se lo pidieron.

“En la medida que ellos me pidan que me involucre, me voy a involucrar. Yo estoy llevando adelante la decisión asumida”, puntualizó, y agregó que la votación de la mesa directiva el jueves pasado -en donde perdió el cartismo- generó una “expectativa positiva” en relación al juicio político.

“A los cartistas les salió el tiro por la culata (...) Con los 50 votos se generó una expectativa positiva con el tema de los votos”, sostuvo.

En otro momento, Velázquez negó haber recibido fondos para su campaña del exdiputado Juan Carlos Ozorio y recordó que él llegó al poder de la mano del cartismo. El exlegislador está preso y procesado por narcotráfico en el marco del operativo “A ultranza”.

Policía debió denunciar

Sobre la difusión del video en donde se observa que las autoridades anticontrabando dejaron pasar un cargamento ilícito el 11 de junio del año pasado y en relación a la implicancia de su hermano, Carlos Dionisio Velázquez, comandante de la Armada, indicó que los militares fueron procesados y que quien debió formalizar la denuncia ante el Ministerio Público era la Policía.

“Se les instruyó sumario, se les procesó (a los militares). Una serie de hechos que se tomaron en ese momento. La Armada forma parte de las instituciones de la lucha contra el contrabando. La cabeza es (Emilio) Fúster. La Policía es el órgano que tenía que haber emitido la denuncia. Está la Aduana, está Puertos”, finalizó.